Bergnäsbron invigdes den 6 juli av prins Bertil under festliga former en solig dag i juli. "Det här är den största händelsen i Luleås historia sedan stadsbranden 1887" sade kommunalrådet Nils Malmgren när det var klippt. Det tog nästan fem år innan bron stod klar, mycket på grund av att arbetet till stor del utfördes med handkraft. Målare och byggare sprang runt på brospannet utan tillstymmelse till säkerhetsåtgärder. En som fascinerades av brobygget var Tord Harlin, 83, som 1952 förevigade när första brospannet passades in. Då var han 17 år.

– Jag tyckte det var häftigt därför fotograferade jag det. Bilderna tog jag med en Hasselbladskamera som jag hade sparat länge till. Jag har alltid varit fotointresserad och var med i Luleås fotoklubb då, säger han.

När Tord Harlin tänker på Bergnäsbron är det två särskilda minnen han har, när han kysste sin fru Gunnel första gången och när han nästan körde ihjäl sig.

– Då var jag 23 år. Jag var på väg med motorcykel till F21 där jag gjorde militärtjänst under 18 månader som fotograf. Då var bron ny och det fanns en felkonstruktion. Mitt på bron låg en platta som var alldeles blank, särskilt om det regnade. Där var jag väldigt nära att ramla men lyckades hålla balansen, säger han.

Tord Harlin växte upp på Gültzauudden, han åkte sällan till Bergnäset men när han väl gjorde det tog han ångfärjan Trafik som var gratis för barn. Färjan transporterade invånarna mellan stan och Bergnäset i 54 år mellan 1900 till 1954.

– Jag och mina föräldrar åkte oftast ut till Bergnäset i samband med högtider, det fanns ett fint kafé där. Ibland åkte vi även ut för att plocka blåbär, säger han.

Tord Harlin minns att han tyckte det var spännande att ta trappan upp till färjans övre däck.

– Där brukade jag ställa mig längst fram och se på när färjan stötte bort isblocken under våren, det var häftigt tyckte jag då.

En bro över till Bergnäset var efterlängtad, inte bara bland Luleåbor och Norrbottningar. Adolf Hitler hade haft planer på att bygga en Autobahn från Trondheim till Finland och då skulle en broförbindelse mellan Bergnäset och Luleå vara nödvändig.

När den 896,5 meter långa Bergnäsbron slutligen stod klar öppnades huvudleden söderut.

– Det betydde mycket för Luleå att få en bro över till Bergnäset. Att bron dessutom var Sveriges längsta var självklart imponerande, säger Tord Harlin.

Han bodde i Luleå tills han blev 24 år och färdigutbildad lärare. Då gick flytten till Uppsala där han sedan studerade teologi. Därefter flyttade han, Gunnel Harlin och deras tre barn till Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. Där utbildade han präster och lärare och var boende fram till kriget bröt ut.

– Jag har levt ett spännande liv, säger han.

Fram till pensionen 2000 var han biskop i Uppsala.