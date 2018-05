På kort tid har två skolor brunnit i Luleå: en på Björkskatan och en på Porsön. Att det är just där det brinner borde inte förvåna någon. Det är exakt i dessa områden man under en längre tid haft stora problem med diverse vandalism, något som NSD och Kuriren skildrat genomgående med en rad artiklar, bland annat under vinjetten ”Brännpunkt Porsön”.

Då har det pratats om att det är gäng av ungdomar som söker uppmärksamhet och gärna vill likna förortskidsen i storstäderna.

Men det är en sak att ropa på uppmärksamhet och hjälp (eller vad det nu kan vara frågan om) genom att bränna bilar och annan egendom. Men börjar man bränna ner samhällsviktiga funktioner skolor är alla gränser passerade.

Jag kan bara föreställa mig den oro, för att inte säga skräck, som det här skapar i Luleå.

Skolor brinner nu i Luleå nattetid. Vad är då nästa steg? Ska föräldrar behöva vara rädda för att låta sina barn gå till skolan?

En slutsats vi kan dra efter skolbränderna är hur sårbart och känsligt ett samhälle faktiskt är. En eller väldigt få personer kan, bara viljan finns, med enkla medel skapa kaos och enorm oro.

Det är därför jag tycker att de här skolbränderna är en så allvarlig brottslighet och det är därför jag inte drar mig för att använda ett ord som samhällsterrorism.

För terrorism handlar ju om att sätta skräck och fruktan i människor för att försvaga ett samhälle. Exakt det dessa bränder tycks syfta till.

Polisen står inför en otacksam situation. Nu är folks tålamod slut. Det här är brott som är helt oacceptabla och helt enkelt måste klaras upp. Dessutom snabbt. Problemet är att det inte är helt enkelt, såvida man inte tar dessa terrorspridande idioter på bar gärning.

Precis som polisen säger har bevis en tendens att förstöras när det handlar om bränder. Dessutom har brotten än så länge skett när risken för upptäckt är minimal.

Det är fullt möjligt att polisen har en stark tro vem eller vilka som ligger bakom – men det räcker ju inte. Bevisen på denna vidriga brottslighet måste ju säkras och dessa personer måste så snabbt som möjligt gripas och lagföras.

Jag vill absolut inte spekulera i vem eller vilka som ligger bakom skolbränderna. Men det jag kan slå fast är att de, förutom all olust och rädsla som de skapar, kostar enorma pengar och innebär en jäkla massa problem för kommunen, som bland annat måste hitta nya lokaler för undervisning.

Jag kan dock inte låta bli att undra hur en person är funtat som bränner ner skolor, platser för våra barn. Vad handlar det om? En hämnd på samhället?

Båda bränderna är nu rubricerade som mordbrand, vilket är allvarlig brottslighet. Mordbrand innebär att bränderna dels har varit anlagda och dessutom hotat människors liv, hälsa eller egendom - att elden hade kunnat sprida sig till bebodda hus.

Det kan inte finnas så många personer i Luleå med omnejd som är kapabla till dessa brott. Nu måste polisen finna de som faktiskt varit det innan de hinner ställa till med en äkta katastrof.