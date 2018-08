När Lulegymnasterna bjöd in till sommarens sista gympa samlades ett sextontal entusiastiska motionärer för en timme fylld med fartfyllda steg och kraftfulla styrkeövningar. En timme av gympa som under sommaren utförts ute på en gräsmatta fick flyttas in till sommarens sista pass då vädrets makter fyllt gräsmattorna med vatten. Instruktören för sommarens sista pass var Tina Persson som efter en tid borta från gympapassen i Luleå nu var tillbaka.

– Det är kul att se människor som kommer tillbaka trots att det har gått flera år sedan jag senast ledde ett pass här. Jag får sådan otrolig energi av att se energiska människor som älskar att träna och förhoppningsvis, säger Tina Persson.

På plats var även instruktören Ewy Olsson som annars leder egna pass. Hon menar att gympan har tappat sin forna storhet och att det finns de som dras med fördomar som gör att de inte testar på denna typ av träningsform.

– Det passar verkligen alla, det spelar ingen roll ifall du är 16 eller 80 år. Alla är välkomna, det viktigaste är att du rör på dig och då spelar det ingen roll ifall du gör alla rörelser till perfektion, säger Ewy Olsson.

Mildred Brännström är en av de som besökte gympapasset och hon var ingen nybörjare. Hon har tränat i olika former i över 40 år.

– Det som händer i kropp och knopp när man tränar är så härligt men det är också roligt att komma tillbaka och träna med ett gäng där man känner sammanhållning. Detta är riktig livskvalité, säger Mildred Brännström.