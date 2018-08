LULEÅ Vi har sammanställt de fem dyraste villorna som såldes under augusti månad i Luleå. Just nu är priserna på bostadsmarknaden stillastående i hela landet. Enligt Dainel Tillstam, mäklare Fastighetsbyrån är bostadsmarknaden stabil just nu.

– Människor kommer alltid att flytta, men tempot är inte lika högt som tidigare år.