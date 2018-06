Under den gångna vintern (december-april) har en nystartad, ideell förening drivit natthärbärge för hemlösa i Ria centers lokaler på Repslagargatan i Luleå. Verksamheten har bedrivits med ekonomiskt stöd av Luleå kommun med två miljoner kronor. Nu har en utvärdering gjorts.

– En utvärdering som gjorts visar att de haft full beläggning. Behoven finns och de som sköter det vill fortsätta, säger Fredrik Hansson, (S), socialnämndens ordförande.

– Som det ser ut nu ska vi absolut fortsätta med natthärbärget, fortsätter han.

Natthärbärget har haft tio platser, via socialförvaltningen har det kommit ungefär två personer varje natt och resten har själva sökt sig dit. Under december 2017 nekades två personer övernattning, därför att härbärget var fullt och under februari i år nekades 30 övernattningar. Det har uppstått bråk mellan besökarna då platserna inte har räckt till alla.

Räddningstjänsten har gjort tillsyn och upptäckt flera brister i lokalerna. Räddningstjänsten har därför utfärdat ett föreläggande som innebär att kommunen åläggs att vidta åtgärder för att förbättra brandskyddet.

Övernattningsrummen, korridor, matsal/kök och personalutrymmen är i dag inte egna brandceller. De måste brandtekniskt avskiljas så att de motstår brand under minst 60 minuter. Vidare måste byggnaden förses med ett heltäckande automatiskt brandlarm och dörrar som vetter mot korridoren måste förses med dörrstängare.

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till någonstans mellan 500 000-800 000 kronor.

– Det behövs om de ska var kvar i de lokalerna. Vi ska undersöka om det finns andra lokaler som är ändamålsenliga, säger Fredrik Hansson.

Föreningen Natthärbärge i Luleå vill utöka antalet platser till 14-20.

– Det törs jag inte säga något om än. Vi har inte resonerat om det, säger Fredrik Hansson.

Föreningen vill även bedriva verksamheten året runt, men på den punkten är socialnämndens ordförande tydlig.

– Det blir inte året om, säger Fredrik Hansson.