Under torsdagen kunde norrbottens Media berätta om att kommunen inte skulle lyckas plocka upp ett antal de reflexpinnar av plast som markerat ut isbanan i Luleå. Pinnarna har suttit fastfrusna sedan november och sedan mer eller mindre täckts över av snö som sedan smält fast runt pinnarna vilket gjort det svårt att få loss dem.

Pinnarna blev kvar när isbanan rensades efter säsongen och nu är det för svag is att ge sig ut på för personalen.

Men med en hydrokopter går det bra.

Och en sådan har räddningstjänsten att tillgå.

– Patrik Bylin på räddningstjänsten ringde mig och sa att de har en ny hydrokopter som de kan åka ut och plocka in pinnarna med. De ska göra det under en övning i helgen, säger Jan Blomqvist, som ansvarar för isvägen.

En hydrokopter klarar av att köra både på is och vatten och används ofta i situationer just på svaga isar. Just nu är plast som sprids i havet en fråga som är i fokus och för Jan Blomqvist är det skönt att pinnarna nu kommer upp på land trots allt.

– Det känns jättebra att vi får bort dem, absolut. Och på ett säkert sätt, det är det viktigaste, säger han och fortsätter.

– Ett mycket bra initiativ, vi är supernöjda.