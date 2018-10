Norrbottens Media har tidigare rapporterat om att kommunen tvingats riva upp en del av gångvägen upp mot lägenheterna på Kompanivägen. Kurvorna längst upp har blivit för snäva och det blir svårt att mötas, framför allt när en buss kommer farandes. Vägen måste breddas på två ställen.

LÄS MER: Därför görs vägen om

Vägprojektet har blivit en "snackis" bland de boende, särskilt nu när delar av gatbygget fick rivas upp igen och nytt byggstök väntade för de boende.

– I bastun på torsdagarna är det bara det vi snackar om, säger Anders Nordlund som inte skräder orden.

– Man borde sparka alla chefer som hållit på med det här. Det är fruktansvärt vad de håller på. Det här såg man ju för fan direkt. En bil och en buss kunde ju inte mötas, särskilt på vintern, säger han och fortsätter:

– Jag har suttit som chef på GB glass och hade jag gjort sådana här ekonomiska misstag hade jag inte ens fått sitta ett år.

Det är inte bara misstaget med kurvorna som Anders Nordlund är upprörd över, han förstår inte heller varför det måste vara gångväg på båda sidor av vägen. En hade räckt enligt honom, då hade vägen kunnat vara bredare i stället.

Dessutom förstår han inte poängen med att det läggs sten i mitten av vägarna på andra delar av Kronan.

– På vägen mot skolan lägger de sten i mitten, 3-4 man. Okej, det är många som får jobb men att stå och lägga det där i stället för att bara asfaltera...

– Jag vet inte vad det kostar men det måste kosta multum i varje fall. Det är onödigt att använda pengar på detta sätt. Jag tycker att det ska vara snyggt och så men man kan ju inte hålla på på det här sättet, säger Anders Nordlund.

Norrbottens Media försökte under onsdagen nå företrädare för kommunen för att höra vad misstaget kommer att kosta. Berörda personer var inte tillgängliga under onsdagen men Norrbottens Media kommer söka dem även under torsdagen.

Norrbottens Media har tidigare rapporterat om ett annat fall där ett nygjort arbete fick göras om. Då var det Lulebo, Luleås kommunala bostadsbolag, som missade att söka ett investeringsbidrag i tid vilket fick till följd att den helt nya plattan till en husgrund fick rivas för att bidraget skulle beviljas. Kostnaden för att riva den nylagda plattan och sedan bygga upp en likadan låg på 1.5 miljoner kronor. Bidraget låg på 11 miljoner, därför valde Lulebo att ändå riva, få bidraget godkänt, och sedan gjuta en ny platta.