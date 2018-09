Det var 2016 som Tingsrätten i Luleå dömde en kvinna i 35-årsåldern till skyddstillsyn med behandling och 180 timmars samhällstjänst efter att hon under lång tid terroriserat och förföljt en man. Rubriceringen på brottet blev olaga förföljelse, urkundsförfalskning och övergrepp i rättssak. Om fängelse skulle ha dömts ut, skulle påföljden ha blivit åtta månader.

Men när straffet skulle verkställas, var kvinnan försvunnen.

Nu – två år senare – har hon dykt upp igen i amerikansk tv. Där är hon föremål för en granskning då hon har avslöjats med att driva vad som tycks vara en illegal hyresverksamhet. En lukrativ affär som enligt henne själv ska ha genererat 15 000 dollar i månaden, drygt 135 000 kronor. Men som även är potentiellt livsfarlig för hyresgästerna.

Tv-kanalen ABC 7 i New York har avslöjat att kvinnan driver svartboenden på flera adresser. Enligt tv-inslaget annonserar kvinnan ut bäddar i delade lägenheter för 200 dollar (strax under 2000 kronor) per person och vecka.

Lägenheterna, som har filmats med dold kamera, består av källarlokaler som proppats fulla med våningssängar. Enligt en av de boende är lokalerna dessutom livsfarliga att bo i, då utgångar spikats igen för att undvika upptäckt av hyresvärden.

I sekvenser som filmats med dold kamera berättar kvinnan att hon tjänar massor med pengar på arrangemanget och att hon medvetet letar efter lokaler att hyra svart, för att inte bli avslöjad när hon hyr ut till andra. Eller som hon med egna ord beskriver det i en video som filmats i smyg av en person som hyrt en bädd:

"Du tjänar skitmycket pengar, innan du går vidare och blir en mini-mogul."

När hon konfronteras av tv-teamet säger kvinnan att hon inte visste om att verksamheten var illegal, samt att hon inte anser att hon har utsatt någon för fara.

Kvinnan säger själv via sin Youtube-kanal att polisen har varit och undersökt hennes lägenheter men att hon är oskyldig och istället är utsatt för "fake news" (falska nyheter).

Chefsåklagare Thomas Ennefors vid Åklagarkammaren i Luleå har inte tagit del av tv-inslaget, men bekräftar att kvinnan är fortsatt efterlyst.

– Hon är fortfarande häktad i sin frånvaro, så där är läget oförändrat, säger han.