Kommunen har bestämt att all kommunikation fortsättningsvis ska ske digitalt, via den nya e-tjänsten för tomtkön. Via den nya e-tjänsten kommer kommunen att skicka ut erbjudande om tomter till den e-post eller mobilnummer som finns registrerade. Därför uppmanas alla som står i tomtkön att logga in med sin e-legitimation för att kontrollera att uppgifterna stämmer.