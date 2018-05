Rättegången mot den 26-årige mannen som stod åtalad för tio fall av grovt bedrägeri avslutades på tisdagen efter fyra förhandlingsdagar i Luleå tingsrätt.

Åklagaren justerade åtalet gällande den tredje kvinnan, hon som bor i Västerås med att lägga till ett alternativyrkande för det fall att domstolen inte dömer 26-åringen för två fall av grovt bedrägeri. Åklagaren angav grov utpressning som alternativ.

Mannens försvarare, advokat Elvira Hemphälä, har under de fyra förhandlingsdagarna haft en rejäl uppförsbacke. Tre kvinnor har berättat hur mannen under falskt namn lurat dem på stora belopp. Två av kvinnorna har dessutom pekat ut mannen under sittande förhandling. 26-åringen har genomgående nekat till brotten. Han sade att kvinnorna bedrivit en häxjakt mot honom.

– Min klient menar att kvinnorna beljuger honom, säger Hemphälä och yrkade på att hennes klient ska frikännas.

Åklagaren yrkade på ett fängelsestraff på två till tre års fängelse. Mannen ska kvarbli i häktet till dom meddelas.