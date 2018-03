Det är torsdag förmiddag. Snön ligger gnistrande vit på Råneälven. De djupa skoterspåren leder mot en udde där tre kåtor står i en skogsglänta.

Kåtorna är byggda i canvas och skinn. Inuti har möblemanget placerats på ett trägolv. Runt vedspisen och dieselkaminen står nybäddade furusängar.

Vid grillplatsen förbereder naturguiden Hannah Levy från Connecticut, USA, dagens lunch. På en muurikka steker hon palt.

– Det är riktigt gott, tycker Valentin Gauvain från Paris.

Vi befinner oss på Aurora Safari Camp. I Råne älvdal håller turismföretagaren Fredrik Broman, 46, på att förverkliga sin vision.

Han talar engagerat och fort. Gång på gång dyker engelska uttryck upp i meningarna.

– Under vinterhalvåret tänker jag på engelska, förklarar Fredrik Broman.

Det har gått sex år sedan han startade verksamheten. Från början var det menat att bli ett sidoprojekt, där han kunde ta emot sällskap som bestod av naturfotografer.

Han har på egen hand byggt anläggningen. Den första bokningen var så välbetald att den täckte halva kostnaden.

Nu är livsstilsprojektet på väg in i en förändringsfas. Den nya kompanjonen Jonas Gejke ska vitaliserat företaget.

På anslagstavlan utanför forna Stigs Livs i Gunnarsbyn berättar en affisch att Ronny Eriksson är på väg till byn.

1961 öppnades den anrika mataffären i den ljusbruna tegelbyggnaden, men för fem år sedan gick familjen Lundborgs lanthandel i konkurs.

Kyldiskarna står kvar i lokalerna, men inte särskilt länge till. För bara några dagar sedan fick Fredrik Broman lagfarten för fastigheten.

Nu ska planerna på Arctic Galleri bli verklighet. Tanken är att huset ska rymma ett konstgalleri, ett kontor och lägenheten på övervåningen kommer att erbjudas till konstnärer.

– Det återstår förstås en hel del arbete, men vi hoppas att galleriet ska öppnas hösten 2019. Vi vill skapa en kulturell mötesplats i Gunnarsbyn, inte bara för turister utan även för norrbottningar, berättar Fredrik Broman.

Turistsatsningen är på god väg att liva upp hela Degerselsområdet. Under de senaste åren har ett par nya företag bildats.

Jonas Gejke, 47, är en av nykomlingarna. Han lämnade livet på savannen i Kenya för att flytta till Gunnarsbyn i december 2017.

Vänskapen mellan de två kompanjonerna sträcker sig 15 år tillbaka. Det inleddes under åren som Fredrik Broman arbetade på Svenska skolan i Nairobi. Nu tas tråden upp på nytt.

– Jag gjorde ett försök att flytta till min hemstad Uppsala, men det kändes inte rätt. Jag känner mig mer hemma i Råne älvdal. Här förstår jag vad som krävs. Det kan låta konstigt, men det är inte särskilt olikt livet på savannen. Man får klara sig själv. Det är rena vilda västern här, förklarar Jonas Gejke.

Han har över 20 års erfarenhet av resebranschen i Kenya. Nu ska han arbeta för att locka turister till ett stycke vit vildmark i Norrbotten.

– Jag ser en otrolig utvecklingspotential i Råne älvdal. Vi kan erbjuda våra gäster något helt unikt och tämligen orört.

Han är inte ende nykomlingen i byn. I ett rött hus har Hannah Levy, 28, slagit sig ner.

Under åren i Alaska blev hon hundbiten. Vid sidan av arbetet på vildmarkscampen jobbar hon tillsammans med sin sambo för att bygga upp ett eget företag.

– Vi har sju alaskan huskies, men behöver några till för att få ihop till ett hundspann. Vi hoppas få igång verksamheten nästa vinter, berättar sambon Jeremias Kinnunen, 26.

Det nystartade företaget har fått namnet Northern Soul Journey.

För 26-åriga Fanny Collas från franska Dijon handlade det om kärlek i första ögonkastet. Hon blev först kär i platsen och sedan i fiskeguiden Emmanuel Swärd, 20.

Den här torsdagen är hon värd till en skara fransmän som anlände under morgontimmarna.

– Vi har klättrat uppför det där berget med snöskor. Utsikten är fantastisk. Efter lunch ska vi köra skoter, berättar Valentin Gauvain.

Intill eldstaden står sällskapets kabinväskor.

2016 omsatte företaget 2,5 miljoner kronor och redovisade en blygsam vinst.

– Vi har under det senaste året ökat omsättningen med nästan en miljon kronor. I det här skedet investerar vi stort med sikte på att lönsamheten ska lyfta om två år, berättar Fredrik Broman.

Förutom Stigs Livs har företaget köpt det gamla posthuset i Mårdsel. Tanken är att det ska förvandlas till The Martens Den, mårdens näste.

Satsningen på ett hotell innebär att aktiviteten kommer att öka markant längs byavägen. I dag bor åtta personer i Mårdsel.

– Vi får genom köpet tillgång till ett hus på 200 kvadratmeter. Det passar oss perfekt. Vi behöver öka antalet sängplatser. Tanken är att om fem år har vi sex anställda under sommaren och tio under vintern. Då ska vi ha två lodger och omsätta 15-20 miljoner kronor. Då ligger vi i samma nivå som ett åkeriföretag.

Affärsidén kallas glamping, vilket är en förkortning av det engelska uttrycket glamorous camping. Det handlar om att erbjuda sina gäster naturupplevelser med en komfort som gränsar till en hotellvistelse.

Trenden har vuxit under de senaste åren. Kåtorna i Lassbyn har haft utländska gäster som varit beredda att betala uppemot 70 000 kronor för vistelsen.

– Vi siktar inte på att ta emot 8 000 turister per dygn som de kan göra i norra Finland. Vi har ett betydligt mer exklusivt erbjudande. Vi vill ge gästerna en chans uppleva hur livet kan te sig i arktiskt miljö, berättar Fredrik Broman.

Högsäsongen på Aurora Safari Camp sker från början av december till april.

Gästernas första naturupplevelse kommer strax efter att de lyckats krångla på sig skoteroverallerna.

– Jag brukar stanna mitt på Degerselet och uppmana alla att kliva av snöskotrarna. Sedan berättar jag att de står på is och under rinner flödande vatten. Reaktionen är alltid densamma. De blir rädda, men jag gör det inte för att skrämmas. Om jag inte introducerar dem till livet på isen skulle de aldrig våga sig ut på egen hand under hela vistelsen i Lassbyn.