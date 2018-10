– Det går inte att försvara köttätandet med den koldioxidbildningen som uppstår.

– Man får skilja på konventionella jordbruk och Krav-jordbruk. Det ena är lite mer ”giftigt” än det andra. Men djurhanteringeren är ju ändå ett slags utnyttjande av djuren. Förr mjölkade en ko cirka 10 liter per dag. Idag handlar det om 40–45 liter per dag och då förstår man att det är en plåga för korna. Dessutom ska de föda en kalv per år, så efter några år är de utslitna och måste slaktas.

Henrik Sundström tycker att om man ska äta kött är det bättre att köpa närproducerat kött än importerat. Men helst ska man inte äta kött över huvud taget. Att landskapen behöver hållas öppna med betande boskap är inget vettigt argument, menar han, det kan man sköta på annat sätt.

– Det går att odla i kallt klimat, exempelvis korn och råg och vissa rotsaker. Verkningsgraden av nötköttsproduktion är bara 10–20 procent. Över 80 procent går alltså bort i svinn istället för att man äter växtfödan direkt. Verkningsgraden är sämre än för en bensinmotor. Så det argumentet i sig är tillräckligt för att avskaffa köttproduktionen.

– Utan nötboskap måste man ju övergå till ett vegetariskt levnadssätt, vilket vi vegetarianer förstås förespråkar. Då får man själv odla födan och inte förslava djuren. Det är inget som säger att vi ska ha planeten full av kor.

Jenny Karlsson, ordförande i LRF Norrbotten håller inte med på någon punkt.

– Man måste jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Det är klimatsmart att äta svenskproducerat kött.

Hon avfärdar bestämt att djuren skulle plågas.

– Vi följer våra hårda djurskyddsregler i Sverige. Djuren har det väldigt, väldigt bra. Dels på grund av lagarna, dels för att det ligger i vårt intresse att djuren mår bra.

Att en mjölkko producerar mjölk är naturligt för kon, poängterar hon. Likaså att föda en kalv en gång per år – det är likadant för vilda djur som älgar och rådjur.

– Sedan att nötkreatur inte har något berättigande, det får stå för honom. Jag har en helt annan uppfattning. Det skulle bli en väldigt tråkig miljö om vi inte hade våra lantbruksdjur runtomkring oss. För mig är det jättemycket värt.