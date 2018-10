Tanken var att asfalteringen av smedjegatan skulle göras under natten, men av någon anledning blev det försenat så arbetet fick göras under morgonen istället. Det gjorde att trafiken på Smedjegatan hindrades mitt under morgonrusningen och enbart en fil gick att använda. Även LLT:s busstrafik påverkades, en bussförare berättade att han suttit i kö i tio minuter under morgonen.

Patrik Ruumensaari, produktionsledare för gatudrift i Luleå kommun, berättar han inte vet varför asfalteringen blev försenad.

– Vanligtvis har det gjorts nattetid, men i dag blev det inte så. Jag vet inte vad det beror på, men det är väl den mänskliga faktorn. Vi har haft en dialog med LLT:s busschaufförer, säger han.

Övergångsstället på Smedjegatan har länge varit ojämt, därför har man nu bytt ut markplattorna mot asfalt. Vägarbetet gjordes klart under torsdagsmorgonen.

– Det ska bli bättre tillgänglighet, det väldigt många som passerar där dagligen. Det vi har gjort är att vi flyttat på trafikljusen för att det ska bli lättare att bloga där i vinter, sedan har vi bytt ut markplattorna mot asfalt eftersom de hade blivit vldigt ojämna och nötta