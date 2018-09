– Det är gratis och det finns inget blod. Det här är min favorit, säger Ava Almevall och pekar på en figur på TV-skärmen. "Ragnarok" står det. Figuren har blått hår och skägg och rustning.

Ava år åtta år och storebror Aston är nio och de turas om att spela Fortnite, den senaste stora speltrenden och samtidigt förklarar de för en oinvigd reporter hur det går till.

På TV-skärmen springer, hoppar och flyger figurer runt och jagar varandra, bakom varje karaktär finns en annan, oftast okänd, spelare. Figurerna har vapen och målet är att överleva så länge som möjligt. När ens figur dör blir det inget blodbad, den försvinner bara. Då får man börja om.

Spelet har en rekommenderad åldersgräns på 12 år men väldigt många av dem som spelar är yngre än så. Både åldersgräns och spelets karaktär diskuteras friskt i föräldraforum på sociala medier. Många kommentarer beskriver spelet som ganska harmlöst och roligt medan andra menar att det är ett spel som det är lätt att bli beroende av. En del säger att det är lätt att barnet som inte får spela hamnar "utanför" när kompisarna får spela och att det ibland blir bråk när de ska "leka" spelet i skolan.

Hemma hos Ava och Aston är det ok att spela, men de får turas om och spelandet räknas in i de två timmar av skärmtid som de har som begränsning per dag. Dessutom får de inte köpa någon uppgradering i spelet och de får bara spela på TV:n, inte på dator.

– Vi vill att de ska vara där vi också är när de spelar och inte stänga in sig, säger mamma Ariel Almevall.

Varken hon eller barnens pappa Albin Almevall spelar själva, men de sitter gärna med när barnen spelar och begränsningen håller de på.

– Det är lätt att bli sittande framför ett spel. Om Aston fick, tror jag han skulle kunna spela i timmar. Ava blir inte lika fast, hon slutar efter ett tag, säger han.

De tycker att det viktigaste är att barnen har meningsfulla saker att göra på fritiden och till det räknar de inte spelandet.

– De leker med kompisar, är med i föreningar och vi gör saker hemma, som att laga mat till exempel.

– Jag älskar att laga mat, säger Aston.

Och barnen förstår också varför de inte får köpa saker i spelet, det har de pratat om.

– Om man har "battle pass", det guldiga, då får man "skins" och sånt, gubbar som ser ut olika, säger Ava.

– Man kan betala med riktiga pengar, och liksom köpa en gubbe. Men vi gör inte det.

– Vi får inte det för föräldrarna, säger Aston.

– Och jag tycker det är onödigt, säger Ava.

– Man ska ju mest ha kul när man spelar och man måste ju inte vinna hela tiden och så.

Det där med regler och begränsningar fungerar inte för alla, men enligt Ariel Almevall har de inga problem med det.

Slutar de då spela när ni säger till, när tiden är ute?

– Ja, de gör faktiskt det.