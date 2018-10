Priset kallas The Innovation in Politics Award och Agneta Granström är finalist i kategorin "Human rights". Vilka vinnarna är kommer att tillkännages den 17 november på Innovation in Politics Awards gala i Wiens stadshus.

– Det är ju inte ett pris man söker, utan en jury som nominerar. Juryn söker upp politiska förslag, beslut eller åtgärder som är framåtsyftande och kanske innovativa och lite spetsiga, berättar Agneta Granström.

Frågan om gratis preventivmedel har hon drivit i sin roll som regionråd med folkhälsoansvar i Region Norrbotten.

– Ett tag hade vi tredje högsta aborttalet i Sverige och det var då jag reagerade. Det kan inte få vara så att vi inte förebygger oönskade graviditeter.

Hon var ute och pratade mycket med flickor om varför de inte använde preventivmedel.

– Vad många önskade var de långtidsverkande preventivmedlen som var lite dyrare. Och dessa tyckte de inte att de hade pengar att avsätta för.

Agneta Granström fick stöd för en totalsubvention. Det var ett beslut som till en början var ganska kontroversiellt nationellt sett, berättar hon.

– Men för mig handlar det inte om pengar, de unga flickorna sätter inte Region Norrbotten i konkurs. utan vi ska ha ett bra förebyggande arbete och jag tycker att det är en mänsklig rättighet med preventivmedel.

Vid valet åkte Miljöpartiet ur regionfullmäktige och Agneta Granström tappade sin plats i regionledningen.

– Nu efterlämnar jag ett arv till den nya ledningen att förvalta när det gäller bland annat preventivmedel. Jag kommer inte att släppa frågan, utan jag fortsätter att hålla ett öga på den. Det är en jätteviktig kvinnosatsning.