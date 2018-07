Badet vid ”Udden” är det femte på hans lista i dag. Sedan följer bland andra badet i Mörön.

– Om jag hittar dit. Skylten var nästan överväxt förra gången jag var där.

Under torsdagen inledde Luleå kommun provtagningen av vattenkvaliteten vid kommunens badplatser. Proverna analyseras och resultaten publiceras på hemsidan Badplatsen.havochvatten.se.

På Badplatsen.havochvatten.se går det att se badvattnets kvalitet på badplatser i hela landet – om kommunerna har sett till att ta proverna. Luleå provar var 14:e dag under juli och en gång i augusti och det är Greger Ylinenjärvi som reser runt och tar proverna. Det ska ske tidigt på morgonen, innan eventuella badande rör upp vattnet.

På torsdagsmorgonen på Gültzauudden är det dock ganska folktomt. Vattentemperaturen ligger på 15, 6, grader och det blåser lite grinigt.Bara enstaka motionärer vandrar förbi och provet kan tas utan problem.

I kylväskan där Greger Ylinenjärvi förvarar proverna finns det plats för tolv vattenflaskor. En har han skickat med turbåtarna ut till Klubbviken, men de andra proverna far han runt och tar. Iklädd vadarbyxor.

– Det är bra att komma en bit ut i vattnet och det kan jag göra med vadarbyxorna. Men det kan vara problem, en dag gick vågrona så höga att jag höll på att falla omkull.

Vintertid jobbar Greger Ylinenjärvi med att hålla isbanan i trim, sommartid bland annat med vattenproverna. Medan han har hållit på med proverna har han lagt märke till att vattenkvaliteten ofta är bättre vid havsbaden och också vid de bad där det inte ligger båtar i närheten. Han misstänker att det kan finnas båtägare som tömmer sina tankar i vattnet. Vattenkvaliteten är också bättre under perioden när det blåser mycket och vattnet rörs om.

Den stora avloppsläckan vid Storsand i mitten av juni ledde till avloppsvatten från flera tusen hushåll i Sunderbyn och delar av Gammelstad spolades ut i älven. Luleå kommun avrådde allmänheten från att bada i området nedanför Gammelstad och ner till Gäddviksbron på grund av utsläppet.

– Nu ser vattnet vid Storsand bra ut igen, konstaterar Greger Ylinenjärvi.

Vattenproverna som skickas in analyseras bland annat för förekomst av bakterier, E. colibakterier och Enterokocker. Vid Gültzauudden har vattenkvaliteten under de senaste fyra åren betecknats som utmärkt, enligt Badplatsen.havochvatten.se. På internetsidan finns ännu inga provresultat för 2018. Det är de proverna som Greger Ylinenjärvi nu ska skicka in för analys.