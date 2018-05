Det florerar mycket rykten kring trygghetsboendet som Lulebo ska bygga på Skolvägen i Råneå och det råder viss tveksamhet huruvida bygget verkligen kommer att bli av.

På torsdag i denna vecka, den 24 maj, vinner detaljplanen laga kraft. Lulebo har sökt bygglov hos kommunen och ansökan ska behandlas av kommunens miljö- och byggnadsnämnd på sammanträdet den 19 juni.

– Processen ska ha sin gång, det är inte långt borta, säger handläggaren Greger Lidman på miljö- och byggnadsförvaltningen.

– Vi har alla beslut på plats, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Lulebo.

På Lulebo räknar man med att påbörja markarbetena under vecka 22, under förutsättning att bygglov kan ges på delegation av tjänsteman. Under sommaren kommer grundläggning och markarbeten att ske. I slutet av september kommer den prefabricerade betongstommen till huset att levereras till Råneå.

– Vi räknar med preliminär inflyttning hösten 2019, i augusti, säger Anders Hannerfors, fastighetstutvecklingschef på Lulebo.