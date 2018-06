Klockan 19:00 på fredag den 15:e juni hålls invigningen av årets Luleå Pride i Stadsparken och den stora Prideparaden går av stapeln under lördagen klockan 15:00. I år inleds paraden i Stadsparken för att sedan vandra ned mot Norra hamn, där vänder man sedan in mot centrum och promenerar längs Skeppsbrogatan till busstationen för att slutligen vända tillbaka mot Stadsparken via Storgatan. För bilisterna som rör sig i stan under lördagskvällen ska det inte bli några större fördröjningar av trafiken enligt ordförande för arrangören RFSL, Helena Carlsson, som säger att det inte kommer att bli några stora avspärrningar av vägarna.

– Inga gator kommer att stängas av innan eller efter paraden utan det är bara när vi faktiskt går på gatorna som det spärras av. Det är ordningsvakter och volontärer som går med i paraden och hjälper till så att det sker säkra vägövergångar, säger Helena Carlsson.

Paraden kommer att promenera över bilvägarna Skeppsbrogatan, Namnlösagatan, smedjegatan två gånger, Kungsgatan och slutligen Kyrkogatan.

Luleå Pride anordnades av RFSL och norra Norrbottens län för första gången år 2012 och har efter en lite mer blygsam första festival växt sig större. De senaste åren har några tusen besökare varit med i både paraden och på festivalen, en siffra som Helena Carlsson tror kommer vara ungefär den samma i år.

– Vi hoppas på några tusen besökare iallafall och det är ju alltid mest kring paraden, säger Helena Carlsson.