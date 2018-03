Hon har flyttat hem till Jokkmokk igen från Byske där hon bedrivit en mindre camping vid älven. Konceptet med yoga på is växte fram under en utbildning till naturturismutvecklare.

– Vi skulle ta fram en produkt som skulle passa till en viss marknad. Yoga utomhus var något jag gjorde själv, hemma, och har gjort det ganska länge. Det är fantastiskt härligt. Jag tänkte att det kanske är fler som vill uppleva det?, säger Rebecca Björk.

– Yoga blir större och större, tänkte jag. Den finns där. Men vad har jag här? Jag har hela tiden rullat ut yogamattan på is. En frusen sjö, hav, älv, det är något som vi har, säger hon.

Intresset var större än hon kunde ana. Tidningar som The Times, The Guardian och The Independent har redan skrivit om det.

– Det är ganska stora tidningar. Jag är inte så van vid media.

Under delar av passet använder hon sig även av renskinn.

– Vi har mycket kläder på oss, så man är inte lika smidig. Det är en helt annan upplevelse. Man måste lära känna kroppen i övningarna på ett annat sätt. Det är kallt, naturen omkring oss och frisk luft. Jag tycker det är helt magiskt. Det är lugna, vackra rörelser i naturen och att få kroppen att må bra.

– Nej, när jag gjorde den här produkten 2016 och hade pressresa 2017 gjorde jag research, då fanns det ingenstans. Men nu har det kommit någonting som heter snowga, som de säger att det är från oss.