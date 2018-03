Tidigare under kvällen rasade taket in på Lulebos parkeringshus på Lävägen på Björkskatan. Många av de boende i kvarteret fick sina bilar totalförstörda. Kanske så många som ett 20-tal bilar begravdes under rasmassorna.

Ilskan hängde i luften utanför garaget mot hyresvärden Lulebo och kommunens generella snöröjning på Björkskatan. Björkskatabon Anders Byström tycker det är katastrofalt att det måste till att taken sviktar innan snö skottas bort.

– Att man väntar så länge så att det måste hända något innan det skottas. Imorgon kommer de skotta vartenda tak i Luleå kommun. Men det är ju inte i Stockholm vi bor. Det kommer ju snö varje år här. Det är märkligt.

Han, och flera andra närboende, är särskilt oroade över skolbyggnaderna. Tidigare under onsdagen fick eleverna på Furuparkskolan skickas hem efter att sprickor upptäckts i taket. Där anmälde personalen att snöröjning behövdes utan att något hände.

Men Furuparkskolan är inget undantag, påpekar Anders Byström.

– På Björkskataskolan där grabben går är det metervis med snö. Jag tycker det är konstigt att man inte börjar skotta i tid. Det är först efter det händer saker som man agerar och börjar skotta.

En annan kritisk Björkskatabo är Björn Ahlman. Han pekar särskilt på snömängderna på Björkskataskolan och på en av förskolorna.

– Det måste skottas av. Barn kan fara illa. Vuxna kan fara illa. Så där mycket tung blöt snö kan ju inte vara lämpligt. Många grannar här har regerat på detta. Vi bor ju ändå i Norrland – vi vet om hur det här fungerar. Någon som är ansvarig borde skotta av taken. Vi själva har inte rätt att skotta av taken – vilket är frustrerande för många av oss som bor här. Men någon måste ju vara ansvarig, säger han.