I dag kom beskedet att Nextjet gör konkurs. Det innebär att det inte längre går att flyga till Sundsvall från Luleå och inte heller till Uleåborg i Finland och Tromsö i Norge. Nextjet trafikerar även sträckan Luleå- Göteborg.

– Det är jättetråkigt både för flygbolaget och resenärerna. Vi tappar trafik och regionen viktig tillgänglighet, kommenterar Luleå airportsflygsationschef, Ann-Christin Viklund.

Sträckan Luleå till Göteborg trafikeras även av SAS så dit går det fortsatt att flyga från Luleå.

Om något annat flygbolag tar över sträckorna som nu inte trafikeras är för tidigt att säga. Sundsvall var och är en populär sträcka.

- Det är flygbolagen som väljer vart de vill flyga och vilka regioner de vill satsa på. Vi pratar med flygbolagen om linjeutveckling men det måste också finnas en hållbar flyglinje samt att flyglinjen ska vara lönsam över tid.

Nextjet trafikerade sträckan Luleå-Sundsvall-Göteborg två gånger per dag. Sträckan Tromsö och Uleåborg trafikerades två till fyra gånger per dag vissa dagar per vecka.

– Tillgänglighetsmässigt är Tromsö svårt att ta sig till om man inte flyger, säger Ann-Christin Viklund.