Sista mars i år uppgick antalet Luleåbor till 77 482 personer. Ser man på hela kommunens yta bor det därmed 37 personer per kvadratkilometer. Jämför man det med italienska Milano kan Luleå rymma betydligt fler. I Milano bor det 6 988 personer per kvadratkilometer. Men varför göra den jämförelsen? Jo, för att en av Luleås nya medborgare heter Silvia Colombo och bosatte sig här ifjol. Hon har sina rötter i just miljonstaden Milano men stortrivs i Luleå där naturen är mer påtaglig och lugnet större.

– Både min man och jag trivs fint och kommer bli kvar här länge känns det som. Han fick jobb på universitet här och vi bestämde oss för att flytta hit. Vi gillar verkligen Sverige och har turistat här och runt om i Norden många år.

Silvia Colombo uppskattar det mildare klimatet och de naturfenomen vi har här.

– Norrsken! Att vandra på isen! Allt är absolut annorlunda här, säger hon och ler när vi möts på det kontor hon fått en praktikplats på.

Det heter Resurscentrum för konst och ligger granne med stadshuset i Luleå. Silvia utför hela intervjun på svenska och talar förutom italienska även franska och engelska. Hon gick SFI, svenska för invandrare, förra våren och från oktober ifjol till nu i juni är hon en del av programmet ”Korta vägen” som hjälper utlandsfödda in på arbetsmarknaden.

– Just jobb är ju svårt här. Jag är utbildad inom konstvetenskap och jobbade som kulturutvecklare i Milano. Jag gör allt jag kan för att nå in i professionella konstkretsar här, men det är inte det lättaste.

Även på boendefronten var det till en början tämligen svårt. Hur gör man för att hitta en bostad när man förbereder för ett helt nytt liv i ett annat land?

– Det som hjälpte oss var att jag till slut fick tips om blocket, om att annonsera där. Men jag skrev på engelska och fick inget napp. Däremot när vi skrev på svenska med hjälp av google translate blev det lättare. Vi hittade en andrahandslägenhet som vi hyrde ett halvår innan vi bestämde oss för att köpa en lägenhet. Men för dem som inte kan köpa kan det vara knivigt få till boendet.

Silvia startade en blogg när hon kom hit som beskriver hennes tankar om det nya livet. Söker man på italienare och Luleå på nätet kommer hennes blogg upp. Det har hon märkt av.

– Jag har fått många frågor från italienare som är sugna på att besöka Luleå eller bo här en tid och då brukar jag hjälpa dem ta sig fram. Länka till olika lägenhetssajter, blocket och så vidare.

Konstutställningar med internationella konstnärer är något hon längtar efter att se mer av i sin nya hemstad. Och snabbtåg mellan städer.

– Se till exempel på Umeå där mer kulturliv finns och även jobb inom mitt område. Vi borde ju verkligen ha snabbtåg dit. Och även till städer i vårt eget län.

Just kollektivtrafik är hon och hennes make beroende av då de inte har bil. De cyklar den tid på året det går men tar övriga perioder buss.

– Jag skulle gärna se att bilpooler blev mer aktuellt. För vi två behöver inte bil till jobbet utan mer på helger och för att ta oss ut på turer i naturen.

Höstens politiska val ser hon fram emot. Hon kommer få rösta i kommunvalet men inte på riksplanet.

– Jag har börjat läsa in mig. Min man är lite sämre på svenska då han kan jobba på engelska ute på universitetet, så jag får ibland översätta till honom.

Information på annat än svenska är inte så lätt att få menar Silvia Colombo och ger, förutom partiers presentationer, exempel på platser där det bara finns skyltar på svenska.

– Försvarsmuseum i Boden var ett sånt. Där var det mest information på svenska och då blir ju platsen inte lika tillgänglig för oss med andra språk.

Men på Porsön där hennes man arbetar är det flerspråkigt och multikulturellt på många sätt.

– Det borde nog byggas fler broar mellan universitetsvärlden och oss övriga i Luleå stad för att vidga kontakter och samarbeten. Det vore spännande att se.