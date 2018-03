Att tänka och leva miljövänligt ska inte vara tråkigt och kännas som en uppoffring. Tvärtom. Tillsammans med klimatcoachen Ann Murugan tog Stina Sundqvist fram metoden Be Change för tre år sedan med syfte att få människor att leva mer miljövänligt. För två år sedan startade de ett projekt där man vill få deltagarna att gå ned i vikt, då räknat i koldioxid-ton snarare än egna kilon.

­– Vi startade ett flerstegsprogram där vi har både klimatrådgivning och klimatterapi. Andra projekt som handlar om koldioxidbantning är via universitet som forskar in i minsta detalj och förser deltagarna med klimatsmarta hem, elbilar och färdiga recept. Men det orkar ju ingen människa göra på egen hand. Vi har istället tagit reda på vad som är good enough, alltså tillräckligt bra. Det viktiga är ju inte att räkna på varje gram utan snarare att ta reda på var på skalan man befinner sig, säger Stina Sundqvist.

Det är de där man gör de stora utsläppen som man har den största potentialen att spara som mest.

­– Det är lätt att tänka att man gör sitt för att man källsorterar och inte köper plastpåsar när man handlar. Men tänker då inte på att en enda flygresa kostar två ton koldioxid medan plastpåsen motsvarar två kilo på ett år. Det är alltså inte plastpåsarna och källsorteringen som vi ska fokusera på i första hand, även om det självklart är bra att både källsortera och använda mindre plast, förklarar Stina.

Hon konstaterar att deltagarna in bantningsgruppen ofta får en aha-upplevelse när de förstår hur många ton de faktiskt lägger på resor.

­– När folk ser siffror på sin konsumtion kan de också fundera på vad de kan göra. Vi kan hjälpa dem att göra en plan för att se vad som funkar i deras liv. Tanken är inte att man ska kasta sig ut och försöka göra alla förändringar samtidigt, det blir lätt övermäktigt då.

Stina Sundqvist kan lätt identifiera sig med att det är en omställning att tänka nytt kring att leva klimatsmart.

­– Jag har själv varit i samma sits. Trots att jag har fyra års utbildning så lyckades jag ändå inte få till det, ingen orkar vara perfekt. Då handlar det om att se var man har de största utsläppen, göra strategiska val och få mentala verktyg för att förstå hur jag kan bli mer effektiv istället för att låta mina tankar hindra mig.

Att leva klimatsmart ska inte heller handla om förbud menar Stina Sundqvist. Istället handlar det om att om man blir medveten kan göra medvetna val. Att dra ned på köttkonsumtionen exempelvis, att välja andra transportmedel än flyg då det går och att välja bort bilen i vardagen.

­– Genom att exempelvis byta till förnyelsebar el är gör stor skillnad. Det gör man bar en gång och är inte ens jobbigt. Och när det gäller flyg behöver man inte avstå helt. Jag brukar säga att man ska hålla reda på orden ”vill”, ”måste”, och ”behöver”. För det har betydelse för hur man tänker och vilka val man gör. Kan jag flyga en del av sträckan och ta tåg resten? Man kan istället fråga sig vilka flyg man helt kan avstå ifrån. Nu är vi så matade med flygsemestrar att det blir normen, kanske går det att ta en tågsemester istället.

­– Ja, den största aha-upplevelse är väl att flyget och nötköttet väger så tungt i koldioxid. Sedan är det stor skillnad på olika slags kött, nötkött är mest det ligger på 26 kilo koldioxid per kilo mat, medan kyckling ligger på 3 och bönor på 0,7. Men man ska inte titta slaviskt på siffrorna, och behöver varken bli vegan eller vegetarian utan man kan vara en flexitarian. Det vill säga äta vegetariskt vissa måltider men fortsätta äta kött, men i mindre mängder och göra mer medvetna val om vilket kött man har på tallriken.

­–Det är inte några miljömuppar på något sätt, utan personer som känner att klimatet är något viktigt. Vi har haft deltagare som knappt ägnat detta en tanke tidigare men förstått att man borde göra något. Många sökte för att vi har en positiv framtoning. Det är tillåtande och kul. Vi visar att det är kul att förändra världen och då kunde man inte låta bli att ta reda på vad det är.

­– Ja, men trots att jag var intresserad och har utbildat mig och verkligen vill jobba med det här så vägde jag ändå elva ton för fyra år sedan. Jag hade inte de mentala verktygen då. Jag var intresserad, men tyckte att det var en kamp att få till det. Men när jag träffade Ann Murugan insåg att det var det här jag behövde. Hon jobbar med mental coachning mot klimat- och miljöområdet så vi började tillsammans jobba med Be Change och funderade tillsammans över hur mycket folk skulle kunna minska sin klimatpåverkan och samtidigt bli mer hoppfulla och få bättre livskvalitet.

– Jag gjorde mig av med min bil som drog en mycket bensin och skaffade mig istället en elcykel. Jag bytte till förnyelsebar el och började fundera på hur jag äter. Jag äter mindre mängder kött och mejeriprodukter nu och när jag insåg hur mycket bättre jag mår av det så känns det inte alls som en uppoffring. Totalt har jag minskat från 11 ton till 3,7 på två år och behöver inte längre några fly-resor, säger hon och ler.

Stina Sundqvist och Ann Murugan är även med som klimatrådgivare i tv-serien Storuman forever i SVT. Där coachar de idrottarna Heidi Andersson och Björn Ferry i koldioxidbantning.

­– Det ska bli spännande att se hur det går. Vi har gett dem tips om hur de kan coacha både mentalt och praktiskt och haft en skype-föreläsning för deras bantare men har inte koll på slutresultatet, så det ska bli spännande att se. Just nu arbetar vi med att ta fram ett material för privatpersoner och företag för att möta det stora intresset som finns.

För den som själv vill se vilket avtryck på klimatet ens livsstil gör kan göra testet på www.klimatkontot.se.