Det var tidigt under onsdagsmorgonen som en man knivskars på öppen gata i Svartöstaden. Polisen spärrade under morgonen av en gång- och cykelbana i jakten på kniven i fråga. Polishundar kallades in för att finkamma området.

Mannen som knivhöggs överlevde knivöverfallet utan att få livshotande skador.

Polisen har sedan dess varit på jakt efter en misstänkt gärningsman.

– Ingen är gripen eller anhållen för det här, säger åklagare Åsa Valter, förundersökningsledare i fallet.

– Ja. Det finns en misstänkt.

Åklagare Valter vill inte närmare gå in på hur spaningsarbetet bedrivs.

Rubriceringen gäller alltjämt mordförsök. Polisen har tidigare gått ut med att de gärna tar emot tips och iakttagelser från tidpunkten för brottet. Det vill säga observationer från Svartöstaden eller Örnäset vid fyra till femtiden på onsdagsmorgonen.

– Vi tar fortfarande gärna emot tips, säger Åsa Valter.

Enligt polisen finns det flera uppgifter om var den misstänkte mannen brukar befinna sig men trots det har han inte fångats in.

Den misstänkte och offret är bekanta och båda är kända av polisen sedan tidigare.