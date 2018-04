Läs mer: Så ska du köra i en av Luleås märkliga korsningar

”På Bensbyvägen, som passerar badstranden vid Lulsundet, borde det finnas ett skydd ner mot promenadstigen! Vägen kröker lätt och det finns risk att bilister hamnar för långt ut till höger och riskerar då att rulla ner mot stigen. Tanken slår mig varje gång jag kör där.”

”Rondellen som går mot Hertsön/Örnäset vid Frasses & Statoil. När du ska mot stan och ska ur rondellen så är det ett övergångsställe precis utanför rondellen. Vilket blir ganska tjorvigt då de blir kaos i rondellen. Övergångsstället borde ligga längre bort från rondellen.”

”Rondellen på Väderleden nära Bensbyvägen är underlig. Från tre håll fungerar den utmärkt men de flesta bilister som kommer norrifrån och ska vidare mot t ex Porsön susar genom rondellen som om den inte existerar. Inget företräde för någon och mycket obehagligt!”

”Att svänga in mot Notviken eller från Notviken mot Storheden är för det mesta omöjligt!! Trafiken från Storheden mot rostbollen är tät, likaså den från rostbollen mot Notviken. En anskrämlig korsning!!!! Som längst har jag stått 20 min innan jag kunnat korsa och åka över”

”Alla gångpassager i staden skapar stor förvirring då många verkar tro att det är övergångsställen. Skillnaden med gångpassage är att fotgängaren har väjningsplikt, vi på vägen har inga som helst skyltar eller varningar och man är inte alltid beredd när folk springer ut på vägen.”

”Kulturhusets korsning verkar skapa förvirring - trots att den är märkt bra.”

”I Kyrkbyn finns ett litet runt farthinder mitt i korsningen som missförstås som en minirondell. Högerregel gäller, inte som i rondell väjningsplikt för de som kommer från vänster. Korsningen mellan Lulevägen mot Björkelundsvägen/Sandåkersvägen”

”Ett stort problem i hela Luleå är att det inte finns några linjer på vägen. Tex Kulturens Hus-rondellen, mm mm. Det asfalteras om, men väglinjer märks inte upp. Tror det är nu i sommar det är 4 år sedan det gjordes linjer i rondellen. Borta efter en vinter.”

”Stopp i flaskhalsen när bussen stannar påRödkallensvägen. Har man otur blir man ståendes ute på Svartövägen då de plötsligt blir kö. Sen tror folk att när man kör ut från Vretvägen att de ej är högerregel som gäller så man får stå en bra stund till efter att bussen släppt på proppen.”

”Gör om Ringgatan till huvudled!”

”Lejdevägen som går upp från Björsbyvägen, närmast korsningen vid Bensbyvägen. Trottoarkanten är hög, man åker alltid upp på kanten om man inte svänger ut i mötande fil när man ska svänga in på Lejdevägen. Infarten är för trångt gjort med för höga kanter.”

”Det är 50 km på Regnvägen där alla skolbarn kommer cyklande nedför backen med fart och över vägen, men 50 -75 m ovanför är det 30 km ?? Skylten måste vara felplacerad. Trafiken har ökat sen nya hyreshusen byggdes och många kör alldelens för fort.”

”Stationsgatan/Nygatan och Bergnäsvägen/Mogatan har trottoarkant. Då gäller inte högerregeln, eller?”

”Kolla Residensgatan och Västra Varvsgatan så får du se en väg från hell.”

”Kronbacksvägen. Övergångsstället med trafikljus. Här körs det ofta mot rött då det inte är en bilvägskorsning och även här är "fartguppet" placerat på övergångsstället.

Barnen som ska till Furuparksskolan passerar här varje morgon när trafiken är som mest intensiv. Det måste till en bättre lösning innan det sker en olycka! Jag har sett en flicka som var en hårsmån från att bli överkörd.

- Känt problem men för kostsamt att göra något åt, fick jag som svar när jag påtalade detta för många år sedan.”

”Korsningen i Gäddvik kan nog vara underhållande en eftermiddag vid 16 tiden”

”Den korsningen vid Residens/Skeppsbrogatan ställer många frågor och kom dit med kameran när skolbussarna anländer... då är det kaos och mycket farligt.”

”Kolla Gårdsvägen/Björkskataleden 15:30-16:30, livsfarlig och intensiv korsning med långa köer när folk slutar jobbet.

Många kör på tok för fort efter Björkskataleden, så en rondell, eller ytterligare sänkt hastighet med farthinder vore bra.”

”Farthindret (antar jag det är) på Vänortsvägen vid infarten mot Facebook. Dåligt farthinder då man måste stanna för mötande trafik och farthindret syns dåligt och ingen förvarnande skylt.”

”Varför kan man inte ha en tydlig trafikmiljö? Här har kommunen totalt misslyckas och de sker om och om igen.

Staden är full av både den ena och den andra lustiga trafiklösningen och de är tjänstemännen som ska bära hundhuvudet för detta. Skam.”

”Ett väldigt bra exempel där många är väldigt förvirrade är rondellen utanför Kulturens hus. När de som tog körkort för 10-20 år sedan var det tydligt med vänster fil när du ska vänster. Nu har de ändrat sig. Nu kan man köra vänster i höger fil. Liksom bara utmana ödet, det är vi som ska betala försäkringspremierna.

Sen dessa klackhållplatser, då kom man på att de bra att bromsa trafiken, nu är de värdelösa då man ska spara på miljön.”

”Korsningen Ringgatan/Teknikergatan vid flervägsstoppskylten, inte många som stannar där, e med livet som insats barnen tar sig till skolan varje dag.”

”Rostbollsrondellen när man kommer från stan skall svänga vänster mot Notviken/Storheden, var och varannan dag samma sak, man byter fil där man ska i rondellen om man ska dit, men då finns det allt för många som kommer från Porsöhållet å kör rätt igenom i innerfilen vilket man ej ska, vilket resulterar i är man ej vaksam då smäller det, då det bara är en fil ut ur rondellen.

Ska man bygga rondeller med två filer in då måste det alltid vara två filer ut, annars kan det bli problem, det blir aldrig något bra flyt annars”

”Kolla Örnäsrondellen, där kör de som det stulit bilen. När man ska gå över på övergångsställe kan en bil stanna när man kommit halva vägen."

”Finns två korsningar med trafikljus som gör mig galen. Midgårdsvägen/Haparandavägen och Kungsgatan/Varvsleden. Om man ska rakt fram, ska man ligga i vänstra filen och blir hindrad av den som ska svänga vänster och måste vänta. Istället vore det bättre att man fick stå i högra filen bakom dom som ska svänga höger, för dom behöver ju inte vänta på någon. Trafiken skulle flyta mycket bättre då”

”Stationsgatan på sträckan mellan ICA Supermarket/utfarten från Smedjans p-hus och korsningen till Smedjegatan. Mellan 15 och 16 är det väldigt ofta bilar parkerade precis innan övergångsstället vid korsningen till Smedjegatan - trots att det är förbjudet att stanna precis innan ett övergångsställe. Och de som kommer körande på Stationsgatan måste därför göra en omkörning precis vid övergångsstället (vilket också är förbjudet) för att ta sig ut genom korsningen...”

”Dom lilla rondellerna på Storheden där många genar så den på innerfilen får bromsa”

”Att ta sig från Storgatan till Örnen/Glimten med rollator, det saknas tex ett övergångsställ. På vintern saknas snöröjning.”

”Att komma ut från Notviken och svänga vänster till Storheden kan ibland ta åratal. Rusningen är hemsk!”

”Håller med. Brukar köra ett varv i rondellen istället, går snabbare än att vänta”

”Hade gärna haft belysning på 97:an mellan Mjölkuddsrondellen och rostbollen. Hög hastighet, kolsvart vintertid men omöjligt att använda helljus pga hög frekvens av mötande bilar.

Storheden är värdelöst för gångtrafikanter.”

”Fyrvägskorsningen vid Gäddviksbron, där är situationen förfärlig vid rusningstid på eftermiddagarna. Ofta kö igenom hela Gäddvik och svårt svänga vänster upp mot E4 för oss pendlare, illa illa! Borde gå att lösa med en rondell i korsningen för bättre flöde.”

”Håller med. Befarar alltid den korsningen och väljer ofta att köra via Kallax istället när jag ska hem till Antnäs.”

”En märklig sak är att det är förbjudet att cykla på trottoarer, men i Luleå gör så många det så alla tror att det är okej. Speciellt runt korsningen Storgatan-Kungsgatan, men även på gågatan och många cyklar väldigt fort.”

”Rondellen vid universitetet finns ingen skylt att de är övergångsställe men man cyklar och går över och tror att bilarna ska stanna å ingen använder gångtunneln”

”Hela Midgårdsvägen. Speciellt rödljuset vid Cirkle k och Max. Helt sjukt va människor inte kan köra där.

Sen så Kulturens hus-rondellen.

Huvudledskorsningen vid Shopping. Där gamla posten ligger är inte många som vet att de är väjningsplikt när du kör på Kungsgatan.”

”Skulle väl säga de flesta större korsningar där man måste väja för de som ska rakt fram när man själv ska vänster. Framför allt vid rusningstid. Gäller t.ex korsningen vid Godishuset/Landstingshuset, Varvsleden/Kungsgatan, den vid Mjölkuddsrondellen och den vid Gäddviksbron. Rondeller är en bra uppfinning och de borde bygga fler av dem på ställen där det faktiskt behövs!”

”Trafiken på Edeforsgatan rullar då på sakta och säkert. Kommunen har byggt några hinder för att sakta ner men efter det kom de på något mycket effektivare och billigare! Gräv upp vägen 4 gånger per år för att fixa trasigt vatten och fjärrvärme, fyll igen med lite grus istället för att asfaltera slätt. Fungerar utmärkt!”

”Rondellen vid Väderleden där bilarna som kommer "uppifrån" från Ormberget och ska fortsätta rakt fram i rondellen mot Porsön kommer med hög hastighet i nedförsbacke. Dom som ska från Björkskatan mot Porsön "måste" stå och vänta trots att man kommer till rondellen före vågar man inte köra in i rondellen pga den höga farten som bilarna som kört rakt fram har.”

”Om folk slutade irritera sig på små saker, anpassade hastigheten till rådande väglag och sikt samt planerade sin körning hade det gått bättre”

”Hela Luleå innerstad har undermåliga gator, vägar, trafikljus och korsningar. Sen att folk inte kan köra bil gör inte saken bättre. Som t.ex när Britt-Marie 72 sitter och kör 50 på 70 väg, eller när lill Erik 19 kör sin tuffa bil som verkar sakna blinkers.”

”Att det inte finns fler övergångsställen över Varvsleden.”

”Korsningen vid PO:s vore det bra med en rondell .”

”Korsningen vid Godishuset/landstingshuset. Ingen verkar fatta hur man ska köra trots rödljus”

”Angående trafiken i Luleå. Här cyklar väldigt många på trottoarerna. Vet inte Luleborna att man ska cykla på vägbanan o att trottoarer är till för gående?”

”Vilken fil ska man ligga i om du kommer från Hertsöhållet och ska in till stan? Hertsörondellen alltså, vid statoil. Ligger man i höger fil och kör rakt fram i rondellen så kan du egentligen bara svänga in till Statoil/circle k. Jag tror att man ska ligga i vänster fil när man kör rakt fram. Fast det gör i princip ingen annan, så då får man in en bil i sidan istället. Och hur många kör inte i denna rondell varje dag??? ”

” En trafiksituation som för mig ter sig förvirrande är den utfart ur Hertsörondellen som vetter mot Malmudden. Det är två körfält ut ur cirkulationsplatsen varav det vänstra leder mot Malmudden och det högra svänger av mot OKQ8. I samband med asfaltarbeten försvann vägmarkeringarna och nu verkar det råda konsensus om att vänster körfält tar slut tämligen omgående och att höger körfält är det som leder mot Malmudden. Till alla bilisters försvar kan sägas att det var precis såhär vägmarkeringarna var för tiotalet år sedan.”

”Säger bara: KORSNINGEN SKEPPSBROG- SMEDJEGATAN vid kulturens hus. Herregud, här gäller det att se upp för både gående o bilar.”

”Jag tycker att övergången på Gammelstadsvägen utanför Bilbolaget är lite knepig. Ofta mycket tvekande från folk, både bilister och gående. Gör bara om det till ett övergångsställe.”

”Skriv en artikel angående den nya gång- och cykelvägen på Bergviken som går från skolan förbi Lingonstigen. Bilar som ska ut från exempelvis Lingonstigen, Gymnasievägen eller Sjögatan dvs. ska korsa gång- och cykelvägen för att därefter komma ut på Björkgatan/Blomgatan. Det finns skyltar om väjningsplikt placerade innan gc-vägen på samtliga dessa korsningar.

Vem har företräde om en cyklist och en bilist kommer samtidigt till någon av dessa korsningar? Jag tycker ni borde göra en artikel för vad som gäller då många verkar vara väldigt förvirrade. ”

”Boende på Blomgatan håller på att knäckas av att trafiken är så intensiv och att bilisterna kör för fort. Gatan är en 30-gata.

Stundtals går det mycket fort och är en trafikfara. Man har gjort en mätning här. Denna visar tydligt att det går för fort på denna 30-väg. ”

”Jag läste dagens artikel gällande konstiga korsningen och förvirring där många gående tror att det är övergångsställen. Jag har ett annat ställe i stan som har samma problem. Det är Stationsgatan mellan Smedjegatan och Kungsgatan. Där tror också de gående att det är övergångsställen, bara på grund av att det är gjorts en upphöjning/fartgupp. Jag har vid flertalet tillfällen råkat ut för att gående bara går ut, i tron att dom har "förkörsrätt", livsfarligt!”

”När man åker från Björkskatan upp till Bensbyvägen sitter strax innan krönet två lämna företrädesskyltar. Obekanta trafikanter bromsar ibland in och nästan stannar för att se till vänster om nån bil kommer. Eftersom det är ett krön syns inte att det väntar en påfartssträcka efteråt. Där borde istället sitta en skylt om att en påfartssträcka väntar.

Samma skyltar borde sitta på utfarterna från ind.området i Bergnäset och flygplatsen till Kallaxvägen. Där stannar ofta bilister och orsakar köer i onödan eftersom man inte vet att en påfartssträcka väntar.”

”Korsningen Residensgatan/Sandviksgatan. Sista rödljusen före Bergnäsbron. Vi är många som cyklar där

Omöjligt att komma upp på trottoarerna utan att hoppa av cykeln. Höga skarpa kanter. Stoppar både oss och bilar som samtidigt svänger ut mot Bergnäsbron. Måste vara omöjliga för rullstolsburna. Fasa av dom, snälla.

Dessutom: Alla djupa sprickor mellan betongplattorna på Residensgatan och på många andra trottoarer är ju också en stor fara framför akut för cyklister, som ju oftast tar sig fram där.

För övrigt vad gäller egentligen i Luleå? Cyklar på dom breda trottoarerna eller ute i stökiga körbanor?”

”Jag har varit yrkesförare i Luleå i 40 års tid så man har sett ett och annat tokigt men det som tar priset är dessa moderna busshållplatser som börjat byggas sen ett par år tillbaka.T.ex Mjölkuddsvägen, Midgårdsvägen.Dom är livsfarliga för människorna som kliver av och på bussarna eftersom bilisterna kör om på "fel" sida om trafikdelaren när bussarna stannat för av och påstigning.Kan ju vara på sin plats att upplysa bilisterna om det farliga och olagliga dom gör. Vad jag vet så är det fortfarande förbjudet att köra om före och på övergångsställe.”

”Själv har jag kommit på ett fenomen som bara verkar öka och det är den nya "vänstertrafiken".Ta t.ex bodenvägen mellan Mjölkuddsrondellen och "rostbollen" där kan man ligga och söla i vänsterfilen trots att det är en 90-väg. Att då köra om i högerfilen är ett lagbrott. Vänsterfilen är en ren omkörningsfil och inget annat. Man behöver väl inte lägga sig i vänsterfilen för att man skall svänga vänster om 2 km.”

"Ta upp bristen på att använda blinkers - och då främst vid rondellkörning. Man ska blinka höger när man lämnar, som det egentligen heter, cirkulationsplatsen. Inte tidigare (för då ser det ut som att de ska svänga av tidigare) och inte alls. Detta är något som jag irriterar mig oerhört mycket på. Varje dag passerar jag minst sex rondeller på väg till och från jobbet så det blir lite varmt i bilen ibland."