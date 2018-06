Det handlar om Invandrarrådet, Tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet (KPR).

– Vi har sett sedan en tid tillbaka att alla våra råd behöver vitaliseras. Därför har vi haft en konsult som arbetat med frågan. Rapporten är klar och ska presenteras. Målsättningen är att råden ska få mer inflytande, säger kommunalrådet Lenita Ericson (S).

Kommunens revisorer har i en granskning av KPR konstaterat att rådet i stort sett inte har något att säga till om. I de få fall (tre yttranden under 2017) där man tillfrågas kommer man så sent in i processen att beslutet inte kan påverkas. Ett av dem var samarbetet med Piteå om matproduktionen.

Inte heller har Luleås nämnder i sitt reglemente någonting som säger att man ska hämta in synpunkter från råden.

– Att reglementena inte synkroniserar med varandra måste åtgärdas. Det är viktigt att de organisationer som har representanter i råden får gehör för sina synpunkter, säger Carola Lidén, gruppledare i Centern.

– Bra att man gör en översyn, synd att det tagit hela mandatperioden innan den blev gjord. Jag har mött mycket frustration i KPR, säger Jan Nyberg, Miljöpartiets gruppledare.