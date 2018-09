Den dramatiska rösträkningen är inte klar, men när detta skrivs är de rödgröna fortfarande störst. 144 mandat mot Alliansens 143. SD har 62 och är vågmästare.

Onsdagens utspel, där Alliansen öppnade för ett samarbete med S och statsminister Stefan Löfven sedan gav besked att S aldrig blir ett stödparti åt Alliansen, befäste ställningskriget.

Moderaternas toppnamn på riksdagslistan, Mattias Karlsson, Luleå, går hårt åt S taktik.

– Jag kan inte begripa att inte Löfven avgår när det finns ett tydligt regeringsalternativ som är större än det han företräder. I stället klänger han sig fast och försöker bryta upp Alliansen genom att bjuda in C och L. Det har han ingenting för. Löfven skryter också om att han träffat 26 blocköverskridande överenskommelser under mandatperioden. Det har han gjort med hjälp av Alliansen. Nu är det tid för Socialdemokraterna att ta motsvarande ansvar för Sveriges framtid, säger Karlsson.

S-ledamoten Ida Karkiainen, Haparanda, menar att att partierna gör klokt i att ge processen tid.

– Vi har ju fler mandat än Alliansen och det är det stora problemet för dem. Vi har bjudit in till samtal för att bryta upp blockpolitiken. Det är det enda som kan lösa upp det här läget, säger Karkiainen.

Den vägen kommer Centern aldrig att ta, enligt ettan på riksdagslistan, Linda Ylivainio, Övertorneå.

– Om vi bildar regering kan vi tänka oss att samarbeta med S, men inte ur någon annan position. Vi höll på att dö sotdöden efter det senaste samarbetet. Det här tjuv- och rackarspelet börjar bli tröttsamt. Sverige behöver en handlingskraftig regering, inte minst för Norrbottens del. S och MP har haft olika åsikter vilket bland annat lett till att koncessionsärenden blivit liggande, exempelvis Laver och Kallak, säger Ylivainio.

V-ledamoten Birger Lahti, Pajala, tycker att S ska bjuda in Vänstern till regeringsbildning och ta fram en gemensam budget och ett tydligt alternativ till Alliansen.

– Om S månar om att vara ett arbetarparti så gör de det. Priset blir högt i nästa val annars. Jag är bekymrad över hur Sverige ska undvika extraval och få en fungerande regering. Läget är beklämmande, säger Lahti.

Sverigedemokraternas toppnamn på riksdagslistan Eric Palmqvist, Gällivare, anser att SD bör bjudas in i diskussionerna.

– Framför allt Alliansen bör öppna dörren. Det här som båda blocken håller på med, där man vägrar diskutera sakpolitik med oss, gynnar inte Sverige.