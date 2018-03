Operation Taksnö genomfördes under torsdagen och fredagen när snödjupet på sammanlagt 300 kommunala fastigheter kontrollerades. Det resulterade i att flera tak befriades från sin tyngd.

Bland annat skottades taket på Antnässkolan under söndagen, men av någon anledning genomfördes det endast i utkanterna av taket. På taknocken låg den orörda snön kvar.

– Jag vet inte vad som har gått snett. Det var bra att vi genomförde Operation Taksnö. Vi identifierade flera objekt som var i akut behov av skottning. Det har också gjorts, men vi har uppenbarligen inte gjort tillräckligt. Vi behöver göra mer, konstaterar Fredrik Thyselius.

Under onsdagen kallade Luleå kommun in alla sina resurser för att ta tag i den akuta situationen på Antnässkolan, Ormbergsskolan och Flygteknikcenter.

– Det värsta är att vi har kontrollerat de här tre skolorna. För oss är säkerheten nummer ett. Nu måste taken skottas av för att vi ska kunna genomföra en teknisk undersökning av takstolarna. Det handlar om att försäkra oss att det inte föreligger någon fara för barnen, säger fastighetschef Fredrik Thyselius.

Kan föräldrar vara säkra på att deras barns skolmiljö är säker?

– Det finns inga garantier, men det är en stor händelse som gör att vi måste utreda att vi gör saker på rätt sätt. Hanterar vi taksnö på ett tillräckligt säkert sätt? Vi behöver se över våra rutiner.

Vad gör ni åt det akuta problemet?

– Vi har kallat in all personal som går att få tag i. Vi har entreprenader som kommer att vara igång under påskhelgen. Det innebär att våra kostnader kommer att öka.