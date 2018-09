SOS-alarm har fått larm om en misstänkt drunkning i Lulsundsviken. Räddningstjänsten har åkt till platsen och hittat tillhörigheter nära vattnet. De ska ha fått kontakt med någon på land. Polisen är inkopplade.

– Det är lite diffust just nu. Vi har inte sett någon i vattnet, men just nu håller vi på att söka av Lulsundsviken tillsammans med polisen. Vi har fått in larm om en kvinna som ska ha setts i området innan tillhörigheterna hittades, säger räddningstjänstens inre befäl Patrik Lindfors.

Vi återkommer