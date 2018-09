I en rad artiklar ifjol följde Norrbottens media Mohammad Jafaris asylprocess. Han tillhör den förtryckta minoriteten hazarer i Afghanistan och lämnade landet som mycket liten. Han växte upp i Iran och har inga minnen från Afghanistan. När iranska regimen med tvång ville skicka honom för att kriga mot IS i Syrien flydde han till Sverige.

I asylprocessen har han flera gånger haft otur och ”hamnat på fel sida” om avgörande regelförändringar. Sedan ifjol finns det ett prejudikat från överdomstolen som säger att ensamkommande afghaner som vuxit upp utanför Afghanistan ska få permanent uppehållstillstånd om de är under 18 år. Det skulle ha gällt Mohammad – om han hade fått sitt beslut i domstolen bara någon vecka senare. Men hans beslut kom just före prejudikatet.

Mohammads advokat skickade in ett verkställighetshinder på samma grund och med ett nödrop slapp han utvisning. Hans uppehållstillstånd blev dock bara 13 månader långt eftersom han numera räknades in under den tillfälliga lagen som bara ger tillfälliga uppehållstillstånd.

|

Samtidigt missade han en annan viktig regelförändring genom att få sitt beslut två månader innan den gamla gymnasielagen infördes – en lag som hade gett honom fyra års uppehållstillstånd med möjlighet till permanent uppehållstillstånd efter avslutad gymnasieutbildning.

I maj i år ansökte Mohammad om förlängning av uppehållstillståndet. Återigen fick han bara 13 månader. Detta trots att den gamla gymnasielagen nu var införd. Beslutet gick inte att överklaga.

– Först trodde jag inte på dem, för jag tyckte att jag borde få fyra år. Jag tänkte att det måste ha blivit något fel och åkte flera gånger till Migrationsverket i Boden och bad att få prata med en handläggare, men de som var i receptionen sa ”nej, du har redan fått 13 månader och det är det som gäller”, berättar Mohammad, som fick fortsatta oroa sig för att bli utvisad – även om det inte blev nu, så om ett år.

Efter att av en slump ha träffat Mohammad Jafari i somras ringde Norrbottens medias reporter till Migrationsverkets handläggare och frågade varför han bara hade fått 13 månader och inte fyra år, som gamla gymnasielagen föreskrev, med hänvisning till Migrationsverkets egen rättsliga kommentar som låg ute på hemsidan. En vecka efter telefonsamtalet omprövades hans beslut och han fick fyra månaders uppehållstillstånd.

|

Migrationsverkets pressavdelning förklarar omprövningen med formuleringar i den nya rättsliga kommentarens som Norrbottens medias reporter hade citerat för handläggaren.

Är det inte ett utslag av bristande rättssäkerhet när beslut, som egentligen inte går att överklaga, kan bli fel?

|

– Nej tvärtom. Möjligheten att ompröva ett beslut är ett tecken på den rättssäkerhet som finns. Därför har vi i det här fallet kunnat ompröva och fatta rätt beslut. Den enheten som fattade beslutet har diskuterat detta ärende i efterhand och sett till att samtliga beslutsfattare är inlästa på det nya rättsliga ställningstagandet.

Mohammad själv känner sig lättad. Han har arbetat hela sommaren på ett äldreboende och har just börjat på el- och energiprogrammet i Luleå gymnasieby.

– Nu känner jag mig trygg och kan fokusera på skolan och fortsätta jobba och slippa oroa mig varje år för hur jag ska göra med asylprocessen.