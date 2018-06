Tomas Barsk, huvudskyddsombud vid IF Metall på SSAB, var redan igår på arbetsplatsen där olyckan inträffade för att försöka bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. Själva utredningen som ska göras har inte inletts än men förväntas att starta inom kort, möjligtvis senare under fredagen. Då sätter sig representanter från SSAB, företagshälsan och IF Metall ned för delta i undersökningen och gå till botten med vad som har skett. Både polisen och arbetsmiljöverket var också på olycksplatsen under torsdagen och Tomas Barsk tror att utredningen kan vara klar i slutet av nästa vecka, förutsatt att alla parter kan delta.

– Polisen var på plats igår och Arbetsmiljöverket var också och kikade på det där. Vi kommer att skicka in en rapport till dem till att börja med. Sen gör vi utredningen och kompletterar till Arbetsmiljöverket, säger han.

Tomas vill inte gå in på några ytterligare detaljer om hur olyckan inträffade innan utredningen är genomförd, men bekräftar att en man träffades i ansiktet av ett fallande föremål och skadades allvarligt. Tomas beskriver att de övriga arbetarskamraterna och arbetsledningen som var på plats under och efter olyckan var tagna av situationen, men erbjöds stöd från företagshälsan på plats.

Den skadade 55-åringen fördes under torsdagen till Umeå universitetssjukhus där han nu vårdas på intensivavdelningen. Skadorna bedöms som allvarliga.