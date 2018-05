Beskedet meddelas via ett pressmeddelande.

– Det är nu beslutat att vi på Björkskataskolan kommer att få ha vår verksamhet i de tillfälliga lokalerna även under hela höstterminen 2018. Jag tillsammans med personalen hälsar både våra befintliga och nya elever varmt välkomna till Vattenfalls tidigare lokaler när höstterminen startar, säger Elisabeth Landström, rektor på Björkskataskolan.

De brandskadade lokalerna och all utrustning kommer att saneras under hösten. Det är ett omfattande arbete eftersom stora delar av lokalerna blev rökskadade under branden.

"Det kommer även göras ett renoveringsarbete i lokalerna; byte av ventilationskanaler och aggregat, belysning samt innertak i korridorerna. Planen är att skolans verksamhet flyttar tillbaka de ordinarie lokalerna som då kommer vara renoverade med nytt ventilationssystem preliminärt till vårterminsstarten 2019.

De elever som börjar årskurs 7 från Björkskataskolans upptagningsområde besöker Björkskataskolan i Vattenfalls tidigare lokaler den 31 maj för att träffa sina nya mentorer.

Det kommer även att hållas öppet hus i de tillfälliga lokalerna för elever och vårdnadshavare som ska gå i blivande årskurs 7, den 5 juni. Då kommer det ges en rundtur av lokalerna och vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor. Föräldramöte för övriga elever hålls som vanligt löpande under hösten.

Skolstart för höstterminen är torsdag 23 augusti 2018 enligt tidigare meddelad tid."