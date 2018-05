– Äntligen, säger Kenneth Backgård (NS).

Division Länssjukvård beviljas tre miljoner kronor för ett nytt röntgensystem till Jokkmokk och fyra miljoner kronor till motsvarande system till Haparanda. I det ingår också lokalanpassningar på båda orter.

För Haparandas del innebär det att röntgenverksamheten flyttar upp från källarplanet till en ny lokal på entréplanet. Lokalanpassningen kostar 1,5 miljoner kronor. Genom att man kan hyra ut källarlokalen till Haparanda kommun så sparar man in 290 000 kronor, men anpassningen är cirka en miljon dyrare än i den befintliga lokalen vilket innebär en utökad avskrivningskostnad med 145 000 kronor per år. Detta ger en total kostnadsreducering med 145 000 kronor per år gällande lokalen.

Till det tillkommer 100 000 kronor mer i årliga service- och supportkostnader på grund av komplexiteten i de nya systemen.

För Jokkmokks del går en halv miljon kronor till lokalanpassningen av de tre miljoner man beviljats. Utöver det så utökas service- och supportkostnaderna med 100 000 kronor årligen.