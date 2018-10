Ormberget har som område vaknat till liv efter att under ganska lång tid varit ett slumrande fritidsområde. Nu finns, förutom löp- och skidspår, även en mountainbikebana, discgolfbana och skidskytteanläggning.

I september avslöjade kommularådet i Luleå, Niklas Nordström, att konstsnöspåret ska asfalteras vilket gör att konstsnö kan läggas tidigare och att det barmarkstid finns en rullskidbana.

Antalet människor som rör sig i området blir allt fler, trots detta så har det varit begränsad tillgång till att duscha efter motionen.

Men det ska det bli ändring på.

– Det kommer bli en separat ingång till duscharna, ja, egentligen till källardelen av byggnaden, säger Patrik Zetterkvist, chef för anläggningar vid fritidsförvaltningen.

Ett passagessystem ska installeras vid den nya ingången till höger om stora ingången.

– Man kommer kunna köpa sig en "duschtagg" som ger tillträde till lokalen mellan vissa tider. Det blir en obemannad lokal men man kommer kunna gå dit och duscha och byta om.

Hur mycket det kommer kosta att köpa taggen är inte fastslaget ännu.

Arbetsmarknadsförvaltningen har tidigare haft verksamhet i byggnaden men den verksamheten är nu flyttad. I källaren har det också funnits ett gym, där det tidigare fanns en bassäng, men den gymutrustning som fanns är också flyttad. Här blir det en helt ny verksamhet.

– Den kommer OK Renen hyra på helår som sin föreningslokal. De har efterfrågat en ny klubblokal ganska intensivt under en tid men då hittade vi den här lösningen. De håller just nu på att kika vad som behöver göras och vi har preliminärt hyrt ut den till dem från årsskiftet.

– Helst hade vi velat ha det färdigt till konstsnöspåret är i gång men det hinner vi nog inte. Vår ambition är att ha den i drift i slutet av året, säger Patrik Zetterkvist.

Föreningar kommer kunna nyttja bastu och dusch i samband med tävlingar, något som varit svårt tidigare eftersom det krävde bemanning.

Det kommer fortsatt gå att hyra lokalerna för konferens, planen är att detta ska skötas av restaurangentreprenören i huset.

Karin Wollbrand, vice ordförande i OK Renen, tror att det blir ett lyft att få komma in i Ormbergsanläggningen. Nu blir det fin utsikt över den skog som är klubbens "hemmaskog".

– Vi tror att det här kommer bli jättebra för oss, säger hon.

Systrarna BetriceSterbäck och Rebecca Sterbäck kör ett pass i det utegym som finns nere vid startområdet. Även om det kanske inte är något de själva kommer använda så är de nya duschmöjligheterna goda nyheter.

– Ja, det låter bra. Det är ju många som är här i området, konstaterar Rebecca Sterbäck.