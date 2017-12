– Vi startade igång redan klockan fem i morse och plogade huvudcykelstråken och de stora infartsvägarna till Luleå, då hade det inte kommit mer än två centimeter snö. Det är först klockan sju som det blev mycket men vi jobbar på det, säger Patrik Ruumensaari, produktionsledare på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Det kommer snöa hela dagen idag och enligt SMHI:s prognoser kommer omkring 10-15 centimeter snö att falla. Patrik Ruumensaari säger att kommunen försöker ploga prioriterade vägar just nu och kommer eftersom att börja ploga bostadsområdena.

– Det kommer snöa intensivt fram till lunch och någon gång då kommer vi börja ploga bostadsgatorna. De som är ute just nu kommer egentligen få jobba hela dagen och fram till imorgon bitti för att hålla vägarna snöfria.

Anledningen till att vissa gator inte plogats än har varit på grund av att två maskiner gått sönder och behövts repareras.

– De är i alla fall i gång nu och det är ingen fara för busstrafik eller något liknande. Allt är under kontroll just nu, det är bara att det snöar under dagen när det är trafik och då tar det lite längre tid, säger Patrik Ruumensaari.