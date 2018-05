Det visar en granskning som Kommunrevisionen i Luleå gjort under 2017. En allvarlig brist som noteras är att rådet inte kan uppfylla sitt syfte i och med att det inte får möjlighet att yttra sig i alla ärenden som berör äldre.

I de fall där de får yttra sig kommer yttrandet in så sent i processen att synpunkterna inte kan bidra till beslutsunderlaget. Under 2017 remitterades endast tre ärenden till KPR och samtliga beslut gick emot rådets åsikt. Storkökssamarbetet med Piteå är ett exempel.

Läs mer: "Ser oss som en belastning"

Även styrdokumenten brister. Enligt reglementet ska KPR vara nämndernas remissinstans med överläggningsrätt, men i nämndernas reglemente står endast att de ska vända sig till övriga nämnder.

Kommunstyrelsen ska yttra sig om bristerna senast den 30 juni.