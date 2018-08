Tankarna om spåret har funnits i bakhuvudet hos fritidsförvaltningen länge och det har undersökts hur ett nytt spår skulle kunna dras. Att koppla ihop Porsön med Ormberget via ett belyst löparspår på barmarkstiden och ett skidspår på vintern är lockande för Luleå av flera skäl.

Det skulle bli ytterligare en startpunkt för Luleåborna men den största vinsten är att universitetet skulle kopplas ihop med Ormberget. Universitetet skulle därmed stärka sin konkurrenskraft genom att kunna erbjuda studenterna gångavstånd till ett skidspår.

Men att lyckas dra ett anslutningsspår hela vägen till Porsön har sina utmaningar och är ingen liten sak att genomföra.

– Det kräver ganska mycket för att få fram den hela vägen. Man skulle exempelvis behöva en större tunnel under Bensbyvägen, säger Petter Wikström.

Det finns i dag ett anslutningsspår som går från Björkskatan till motionsspåret på Ormberget där en liten tunnel under Bensbyvägen gör att det går att kliva in på spåret, inte långt från Zinksundet. Det är via detta anslutningsspår till Björkskatan som ett framtida spår mot Porsön skulle ta sin början. Spåret skulle sedan gå vidare ner mot vattnet genom skogen och ta sig bort mot Porsön längs med Björsbyfjärden.

Enligt Petter Wikström är det kommunal mark hela vägen.

– Man måste följa området mellan bostäderna på Björkskatan och strandkanten. Det finns markområden hela vägen och det är ganska brett. Det finns också en del äldre vägar som knappt syns i dag som man skulle kunna använda och en del ängsmark. Sedan måste man ta sig över bron som finns mellan Björkskatan och Porsön. Där får man i så fall ta av sig skidorna och gå, man kan inte bygga en ny bro bara för ett skidspår, det ser jag som uteslutet. Sedan får man vika av igen mellan bostäderna på Porsön och stranden och vidare till en vändplan lite längre bort där man skulle kunna ansluta, säger Petter Wikström.

Grovt uppskattat handlar det om en sträcka på cirka tre till fyra kilometer.

– Jag skulle tro att varje kilometer kostar en miljon ungefär om man ska belysa den. Det brukar hamna där någonstans.

Enligt Petter Wikström krävs det att fler trycker på för att planerna om ett nytt anslutningsspår ska bli skarpa. I nuläget är det enbart tankar och visioner hos fritidsförvaltningen som gärna ser fler anslutningsspår till Ormberget.

– Ormberget är populärt, det är enormt mycket människor där och det vore bra om folk kunde åka skidor dit i stället för att ta bilen, säger Petter Wikström.