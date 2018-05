Under Kristihimmelsfärdshelgen avgjordes SM i poetry slam i Jönköping. Under fyra dagar tävlade poeter såväl individuellt som i lag, och under lördagens final korades Sveriges just nu bästa estradpoeter. I lagtävlingen segrade crewet ”Det nya Gardet”, bestående av fyra framstående poeter, varav en är vidselbon Josefin Sîlan Karlsson.

- Det känns helt fantastiskt. Det har varit otroligt roliga dagar, och såklart en stor ära att få vinna, säger hon.

Att vinna SM i poetry slam är inte helt nytt för Josefin Sîlan. Hon vann nämligen den individuella tävlingen i Uppsala 2016. Sedan dess har det individuella tävlandet fått lämna plats för kollektivt skapande.

- Att få vara en del av Det nya Gardet är bland det bästa jag har varit med om. Vi skriver, repar in och uppträder med riktigt bra poesi som man alltid känner sig stolt över. Dessutom har vi minst lika roligt bakom scenen och har blivit nära vänner.

Poeterna i Det nya Gardet är utspridda i landet, från Göteborg i söder till Vidsel i norr. Hittills har de bara kunnat ses alla fyra vid tre tillfällen, men hörs regelbundet och skriver tillsammans över nätet.

– Det har funkat fint hittills. Men visst är det bäst att få ses på riktigt. Vi planerar en liten turné under hösten 2018 och jobbar också på en gemensam föreställning till våren 2019, så framöver lär vi få se mer av varandra, säger Josefin Sîlan.