Isshowen har hållits årligen sedan 2013, när radioprofilen och konståkningsentusiasten Lena Callne med kort varsel tog initiativet efter att planerna på att ordna konståknings-SM i Luleå gått i stöpet. Sedan dess har Christmas on ice varje år lockat runt 1 500 åskådare.

Men efter förra året stod arrangören Luleå konståkningsklubb inför ett vägskäl: lägga ned eller skala ned – eller storsatsa för att kunna expandera och dra ännu större åskådarmassor.

– Det fungerade inte med den arbetsmängden utan att dra in ännu mer pengar, säger Lena Callne som just nu är tjänstledig från P4 Norrbotten för att skriva en bok och kunna satsa ännu mer på att sin projektledarroll för Christmas on ice.

Själv förordade hon hela tiden det offensiva vägvalet. Tillsammans med bland andra Stefan Gunnarsson – känd pianist och sedan flera år Christmas on ices kapellmästare – tog hon fram ett koncept som konståkningsklubbens styrelse sade ja till i våras.

Det går bland annat ut på att ett nystartat bolag – Christmas on ice production, som Gunnarsson står bakom – tar hela den ekonomiska risken och arrangerar showen tillsammans med konståkningsklubben. Rent praktiskt köper bolaget en tjänst av föreningen, som är garanterad ekonomisk avkastning oavsett utfall.

– Vill man göra showen lite bättre och lite mer påkostad närmar man sig en nivå där det inte är vettigt att låta en liten idrottsförening ta de ekonomiska riskerna. Därför var vi tvungna att göra på det här viset, säger Stefan Gunnarsson.

– Jag tar risken. Jag vill ge publiken en ännu större upplevelse. Det kan stå mig dyrt om jag har otur, men med lite tur kan vi fortsätta att bygga det här ännu större och se till att Norrbotten även i fortsättningen har en unik is- och musikshow.

Några summor vill Gunnarsson inte avslöja, varken hur mycket han själv satsar eller hur stor konståkningsklubbens ersättning blir.

– Jag har gett dem ett jättegeneröst erbjudande som ur ett rent affärsmässigt perspektiv kanske är dumdristigt av mig, men jag tycker att det känns bra eftersom det är runt konståkningen arrangemanget bygger.

Maria Kokko, ordförande i Luleå konståkningsklubb, är nöjd med upplägget.

– Det kommer fortfarande vara vi som gör showen. Den enda skillnaden är det ekonomiska upplägget som blir lite annorlunda, men det är något som gynnar klubben, säger hon.

– Det tror jag inte eftersom man alltid vill utvecklas. Då är det här ett steg i rätt riktning. Barnen och ungdomarna får fortsätta uppleva den här fantastiska showen, som kan bli ännu större.

Gunnarsson och Callne beskriver utvecklingen av Christmas on ice som att ribban har höjts för varje år. Nu tas det kanske största steget hittills, inte minst genom att artister som Lisa Miskovsky och Kalle Moraeus kommer att uppträda.

– Ett pinnhål upp mot vad vi har haft tidigare. Det är två brett rikskända artister. Sedan blir det en produktutveckling år för år, säger Gunnarsson.

På torsdagen träffades Gunnarsson, Callne, koreografen Irina Majorova och konståkningsstjärnan Alexander Majorov för ett sällsynt planeringsmöte. Temat för årets Christmas on ice, förutom julen som alltid genomsyrar showen, kan kallas "this is me". Det är också titeln på en låt från filmen "The greatest showman". Låten finns med i årets repertoar.

Arrangörernas mål är nysatsningen ska göra att antalet besökare ökar kraftigt till 3 000-4 000.

– Det skulle sitta bra, säger Callne.

Gunnarsson:

– Det vore jätteroligt om det här blev nästa kliv även publikt. Kommer det 3–4 000 kan vi bygga något ännu mer fantastiskt nästa år.