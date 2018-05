Byggstarten kommer närmare, men det är först nästa sommar som Trafikverket börjar gräva på allvar.

Fukten, rötan och den dåliga avrinningen i Kyrkbyn i Gammelstad går hårt åt kyrkstugorna. Särskilt illa är läget i den västra delen av kyrkstugobebyggelsen, i den östra har kommunen genomfört vissa arbeten för att få vattnet att rinna undan.

Nu närmar sig också starten för Trafikverkets stora projekt, en kulturrestaurering med riktade miljöåtgärder i kyrkstaden.

– Vi hoppas på byggstart nästa år när snön smält, säger projektledaren Fredrik Olofsson.

Trafikverket satsar på omfattande arbeten bland annat utefter gamla Bodenvägen och Rutviksvägen. Till en beräknad kostnad av 15, 16 miljoner kronor för Trafikverkets vägar, ska vägnivån sänkas för bättre avrinning, gångytorna i världsarvet ska förbättras och man kommer att genomföra hastighetssänkande åtgärder.

– På vissa ställen kommer vi att sänka nivån på vägbanan med så mycket som 60 centimeter, säger Fredrik Olofsson.

Genom åren har vägbanorna byggts på. Det har inneburit att kyrkstugornas grunder kan ligga långt under nivån på vägytan. Vattnet har egentligen ingen annanstans att ta vägen än att rinna mot stuggrunderna och in under, vilket kan få förödande följder.

Trafikverkets projekt innebär att man kommer att gräva ur och ner så att vattnet inte kommer längre än till vägkanterna. Där ska anläggas ”ränndalar”, rännor där vattnet ska rinna fram till dagvattenbrunnar och forslas bort i rör under marken.

Men Fredrik Olofsson är också den förste att medge att planen inte kommer att fungera på vissa ställen. Verkligheten gör det omöjligt att sänka nivån på vägarna så mycket som är nödvändigt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket mark för att gräva ut så mycket som behövs. Men det kommer i alla fall att bli mycket bättre.

Projektet, som finansieras av både Trafikverket och Luleå kommun, har varit på tal i ett flertal år, men det tar tid att planera och projektera. Förra sommaren skedde samråd med kyrkstugoägarna. I sommar ska arkeologiska utgrävningar ske i vissa områden där det tidigare inte grävts och dessutom ska Trafikverket genomföra syn i området för att undersöka hur stugornas skick är idag. Verket har skickat brev till ägarna för att avtala om syn, men en tredjedel har ännu inte svarat. Den låga svarsfrekvensen är något som oroar Fredrik Olofsson som skulle vilja genomföra syn i alla stugor. Bevisläget för om det uppstått skador på grund av bygget, blir svårare om man inte vet hur det såg ut innan entreprenaden utfördes.