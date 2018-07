Fordonet kallas för fip, en förkortning av förste insatsperson, kort sagt är det en beskrivning av vad fordonet kommer användas till. Under utryckning är det tänkt att styrkeledaren och en navigerare ska använda det specialutrustade fordonet, de anländer först vid olyckplatsen eftersom fordonet är mindre och mer framkomligt. Medan övriga utryckningsfordon är på väg kan styrkeledaren snabbt göra en bedömning och strukturera arbetet. Med det nya fordonet är räddningstjänsten redo för brostoppet.

– Det gäller att anpassa sig efter situationer som uppstår. Det här fordonet är ett bra hjälpmedel som innebär en utveckling av räddningstjänsten, vi ser bara fördelar med detta, säger Patrik Juhlin.

Tidigare när det varit brostopp har räddningstjänsten stått redo med utryckningsfordon på andra sidan. I dag finns inte resurser till det, vilket är en av anledningarna till att de köpt in det nya fordonet, det är helt nytt och blev klart sent under förra veckan. Tanken var att få det klart innan brostoppet eftersom de kommer kunna ta sig över bron via gångbanan med fordonet. I bakluckan finns utrustning i form av pulversläckare, stegar, filtar, andningsskydd, en defibrillator och ett första hjälpen kit.

|

– Vi kommer kunna avbryta olycksförlopp fortare. Det är positivt att vi fått ett till verktyg, säger Patrik Juhlin.

Konceptet FIP finns etablerat i hela landet.