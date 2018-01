"Luleå on ice" har hållits i fyra säsonger men två gånger har evenemanget ställts in på grund av vädret. Det är en av anledningarna till att upplägget nu ändras.

– Vi kommer ta de aktiviteter som vi hade under "Luleå on ice" och strössla ut dem under helgerna på vårvintern. I stället för att koncentrera allting under några timmar en lördag så kommer det hända saker varje helg om vädret tillåter. För det är det som varit lite tråkigt, två av fyra år har blivit inställda på dåligt väder. Det känns tråkigt att riskera så mycket tid och arbete och mångas engagemang och så blir det dåligt väder just den dagen, säger Robin Lindqvist, projektledare på park och evenemang.

"Luleå on ice" har blivit en stor familjedag och det har varit ett myller av aktiviteter där man fått prova på. Nu blir det inte lika många saker men däremot händer det saker varje helg och det kommer bli lite olika teman som håller ihop dagarna.

Exempelvis kommer Luleå Hockeys ungdomsturnering och loppet "Icebug race" köras samma dag, i början av sportlovsveckan, vilket ger sporttema. Sedan kommer det finnas en dag där det bland annat finns hundspann, renar samt häst och släde vilket ger ett djurtema. Det kommer även vara en helg med pimpeltävling och dessutom kommer den stora skridskotävlingen KPN Grand Prix att avgöras i slutet på februari där en tävlingsdag är ett "öppet spår" för alla.

– När man varit nere vid Södra hamnplan på vårvintern är det ju en festival varje helg när det är fint väder. Det är otroligt mycket människor, att lägga så mycket tid och engagemang på en dag är nästan slöseri när man har möjlighet att göra mer under hela vårvintern. Jag tror det kommer bli roligare att vara där nere den här vintern, säger Robin Lindqvist.

I stället för "Luleå on ice" så heter det nu "Vinter i Södra hamn" och programmet kommer läggas ut löpande.

När kör ni igång?

– Vi siktar på att köra igång sista helgen i januari. Då öppnar vi upp kafé och fritidsbanken, som tidigare hette Sportoteket, med utlåning av sportutrustning. Tills dess ska vi också bygga snölabyrinten som ska ersätta snöborgen. Det beror lite på vädret, men förhoppningen är att komma igång till slutet av januari.