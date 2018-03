Geggig dill och pepparrotsill på danskt rågbröd toppat med krasse och picklad rödlök (fyra pers)

Börja gärna med dillkrämen och lägga i sillen dagen innan så den hinner dra åt sig mer smak. Picklad lök kan också förberedas.

Sillen:

400 g minutsill

1 dl creme fraiche

4 skivor rågbröd eller kavring

3 cm pepparrot

Dillmajonäs:

100 g dill

30 g bladspenat

2 dl rapsolja

2 äggula

1 msk citronjuice

1 krm salt

Picklad rödlök

1 dl ättiksprit 12%

2 dl strösocker

3 dl vatten

2 rödlökar

Dekoration:

Vattenkrasse

Gör så här, dillmajonäs: Plocka dillen från den kraftigaste stjälken. Mixa spenat och dill med rapsolja, tills du har en grön och fin olja. Sila oljan genom en silduk. Vispa samman äggula, citronjuice och salt. Tillsätt sedan varsamt dilloljan i en tunn stråle tills konsistens blir majonnäsliknande. Smakamed salt.

Picklad rödlök: Koka upp ättika, socker och vatten, låt svalna något. Skala och skiva löken tunt. Lägg i en glasburk. Häll över den ljumma lagen och låt stå tills den kallnat. Löken är klar att serveras, men håller upp till två veckor i kyl.

Sillen: Blanda 2 dl dillmajonäs med 1 dl creme fraiche med högst 0,5 dl riven pepparrot. Smaka upp med salt. Skär minutsillen på länden i långa strimlor. Lägg sillen sedan i majonäskrämen som helst bör förberedas dagen innan.

Lägg de långa sillstrimlorna längs med det smörade brödet. Se till att det är rikligt med kräm. Toppa med picklade rödlök, dill, krasse och riven pepparrot.

Lammytterfilé med kokta betor, getostkräm, gremolata samt friterad kingsolo (fyra pers)

Getostkrämen, gremolata och den friterade vitlöken går att förbereda dagen innan.

Ingredienser:

800 gram lammytterfilé med fettkappa

2 gulbetor

2 rödbetor

2 polkabetor

Gremolata:

1 dl hackad persilja

rivet skal från 2 citroner

1 dl olivolja eller rapsolja

2 kingsolo (hel vitlök) tunt skivade gärna på mandolin

juice från 1 citron

Salt och peppar

Getostkräm:

200 gram getost

2 dl creme fraische

Dekoration:

Vattenkrasse

Gör så här:

Koka betorna hela med skal i ca 45-60 min beroende på storlek på beta. Sila av vattnet och skala dom direkt, går enkelt bara med händerna.

Sätt ugnen på 150 grader. Stek lammet på fettkappan i stekpanna på låg temperatur tills fettet släpper. Höj sedan temperaturen för att få en krispig yta på kappan. Stek köttet runt om så det får fin färg, lägg sedan åt sidan för att vila några minuter. Sätt lammet i ugnen i ca 5 min ta sedan ut och vila upprepa proceduren tills innertemperaturen når 52 grader.

Lägg skivor av vitlöken kingsolon i en kastrull med kallt vatten. Koka upp och sila av. Upprepa samma procedur två gånger. Det gör att vitlöken mild i smaken. Lägg den kokta kingsolon på papper för att överflödigt vatten ska försvinna. Fritera skivorna på 130 grader i raps- eller frityrolja tills de får ljus gyllene färg. Lägg de färdiga skivorna på papper för att bli av med överflödig olja. Smaka med salt.

Gremalotan gör du genom att blanda den hackade persiljan med citronskalet, oljan, juicen samt hälften av den skivade kingsolon. Smaka med salt och peppar.

Getostkräm: Koka ned creme fraischen till hälften. Tillsätt sedan getosten (utan skal) och mixa allt till en slät kräm med stavmixer. Lägg krämen i spritspåse alternativt i en skål och låt svalna i kylen.

Bakad chokladkräm toppad med passion och mangopuré, chokladsmulor samt hallonmaräng (fyra pers)

Allt går att förbereda dagen innan för att underlätta middagen.

Chokladkräm:

180 g mjölk

180 g grädde

80 g äggula

50 g socker

100 g 70-80% choklad

en nypa salt

Mango/passionpuré:

130 g mangopuré

130 g passionsfruktpuré

65 g socker

4 g agar agar (vegetabiliskt geléämne finns i dagvaruhandeln)

Hallonmaräng:

75 g socker

75 g florsocker

75 g äggvita

20 g hallonpuré

Chokladsmulor:

65 g socker

65 g smör

75 g mjöl

10 g kakao

Dekoration:

Oxalis

Gör så här, chokladkräm: Sätt ugnen på 100 grader varmluft. Sätt in de tomma formarna med en gång för att värma upp dem. Hacka den mörka chokladen i små bitar. Koka upp gräddmjölken och låt den svalna. Vispa ihop ägg och socker i en bunke och tillsätt den hackade chokladen. Slå den varma gräddmjölken över ägg och chokladblandningen rör om med visp och avsluta med stavmixer tills all choklad är upplöst. Häll upp smeten i formarna till hälften. Täck över med plastfolie. Placera formarna i mitten på ugnen. Baka i cirka 30 minuter. Skaka försiktigt på chokladkrämen för att se när rätten är klar. Om den är lite lös i mitten är den klar att ta ut. Sätt in i kylen.

Puré: Koka upp puréerna med hälften av sockret. När det kokar tillsätter du resten av sockret blandat med agar agar. Vispa tills det tjocknar. Lyft av kastrullen och mixa med stavmixer för att få bort eventuella klumpar. Ställ i kylen och låt stelna. Mixa sedan till en slät puré.

Hallongmaräng: Värm upp socker, florsocker och äggvita till 60 grader på medelhög värme under omrörning. Vispa den sedan kall i maskin eller med elvisp. Tillsätt hallonpuré efter smak. Spritsa marängerna på en plåt klädd med bakplåtspapper. Torka på låg värme i ugnen för att behålla färgen, cirka 80 grader i två timmar..

Chokladsmulor: Sätt ugnen på 175 grader. Blanda samman de torra ingredienserna. Tillsätt rumstempererat smör. Blanda ihop och strö ut på en plåt med bakplåtspapper. Baka av i cirka 15 minuter, rör om då och då så det blir smuligt.

Recept: Emma Laiti

Blogg: emmagastronomi.wordpress.com/

Instagram: emmagastronomi