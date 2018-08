Många men definitivt inte alla går omkring med klädångest inför dagarna på festival, och enligt SMHI:s prognoser ser det inte ut att bli det bästa festivalvädret.

Fredag ser ut att bli blåsigt med sydlig vind. Det kommer tidvis att vara mycket moln och skurar under dagen. Även kvällen kan bjuda på intensiva skurar, där det kan förekomma åska. Detta kommer hålla i sig under kvällen och natten och uppehåll väntas under lördagsmorgonen eller tidig förmiddag.

Fortsatt under lördagen ser dagen ut att bli solig, för att sedan mot kvällen få en ökad molnighet.

– Det kommer förekomma regn och skurar under ett mer sammanhängande område än fredagen. Regnet ska passera österut och det kan även åska, berättar Sofia Söderberg, meteorolog SMHI.

Slutsats: Finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder.