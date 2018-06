– Alla som har begärt fyra semesterveckor har kunnat få det och tittar man på totalen så är det lite bättre än i fjol. Vår bedömning är att sommaren kommer gå bra, säger Katarina Johansson, biträdande närsjukvårdschef.

Sunderby sjukhus har 346 ordinarie vårdplatser. Ett 80-tal av dem har hållits stängda under höst, vinter och vår på grund av sjuksköterskebrist.

Under sommaren varierar antalet vårdplatser mellan 219 som lägst (veckorna 27–30) och 290 som mest. Det innebär att bemanningen under vissa perioder är bättre än exempelvis under våren.

– Den stora biten är förstås att vi har personal som ställer upp och tar extra skift och även säljer semesterveckor. De får 9 000 per vecka under sommarperioden. Sedan har vi lyckats bra med att rekrytera nyutexaminerade sjuksköterskor och vi har även dispens för att ta in inhyrd personal, säger Johansson.

Som tidigare somrar slås vissa avdelningar ihop. Lunga och infektion exempelvis, där 34 vårdplatser blir 20. Vidare slås palliativa och hematologen ihop med en internmedicinsk avdelning, något som dock bara leder till två vårdplatsers minskning, från 23 till 21.

– Sammanslagningarna görs för att kunna maximera antalet vårdplatser, säger Katarina Johansson.

Även psykiatrin och beroendecentrum (missbruksvården) slår ihop. Totalt har man 24 vårdplatser, vilket är åtta färre än tidigare i år.

– Det finns fortfarande verksamheter som har pass olösta men vi räknar med att det ska lösa sig. Det är ett tufft bemanningsläge och vi planerar för mest effektiva vård så att vi kan genomföra det uppdrag vi har, säger Katarina Johansson.

Facket är inte nöjd med situationen.

– Man klarar sommaren eftersom det finns yrkeskategorier som arbetar extra. Det finns förstås en risk i det. Vi ser helst att all personal får sin sommarsemester, säger Elisabeth Lindblad, vice ordförande i Vårdförbundet Norrbotten.

Hon menar att sommarperioden dessutom spridits ut mer än tidigare.

– BB/förlossning har exempelvis fem perioder, utspridda från början av juni till slutet av augusti.

Facket tror dessutom att nedskärningarna av intensivvården i Malmfälten kan öka trycket ytterligare på Sunderby sjukhus.