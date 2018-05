Två händelser ligger till grund för polisens utryckning. Dels att några elever hittat ammunition bakom förskolan, men också för att några elever påstår sig ha sett en man med ett vapenliknande föremål innanför byxlinningen på baksidan av förskolan. Larmet inkom polisen klockan 11.37 på fredagen.

– Vi åkte dit med all tillgänglig personal. Det var tre patruller, en hundpatrull, helikopter samt insatsstyrkan, säger Robert Pedersen, polisens insatschef.

Polisen letade efter den misstänkte mannen i en och en halv timme. Sedan avbröts insatsen.

|

– Varken hund eller helikoptern fick upp några spår, säger Robert Pedersen när Norrbottens Media kommer till platsen.

– Vi har sedan fått reda på att ingen har sett ett vapen. Det, samt att varken hund eller helikopter funnit några spår i närområdet, gjorde att vi avbröt sökandet.

Robert Pedersen vill dock berömma eleverna som utlöste larmet.

– Visst, eleverna har skött sig exemplariskt.

|

Fyndet av ammunitionen är inget som polisen sätter i samband med sökningen.

Rektorn på Mandaskolan, Lisa Spegel, behövde aldrig kalla in de 160 eleverna under polisens sökning eftersom lunchrasten just tog slut.

|

– Allt gick lugnt till väga, säger Lisa Spegel.

Lisa Spegel är också nöjd med polisens insats.

– Efteråt kom polisen till skolan och pratade med eleverna om varför de var här, mycket bra.

Lisa Spegel har informerat elevernas föräldrar om att det var okej om de ville hämta sina barn.