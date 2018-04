Brotten som männen åtalas för har begicks mellan åren 2013 till 2016.

Åklagaren menar att den äldre av männen under nämnda år bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet i Luleå. Åklagaren påstår att mannen under tiden första januari 2013 till och med sista juni 2016 uppsåtligt åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Mannen har helt struntat i att föra den löpande bokföringen till följd av sina affärshändelser. Den misstänkte har struntat i att upprättat årsbokslut eller bevara räkenskapsmaterialet i ordnat skick på ett betryggande sätt. Männen misstänks också för omfattande momsfiffel under 2013 vilket båda delvis erkänner.

Den 74-årige mannen åtalas nu för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott vid två tillfällen.

Åklagaren yrkar även på näringsförbud i fem år. Ytterligare en man är åtalad i samma mål. Den mannen, 53 år, har sysslat med samma verksamhet som den äldre mannen men i Piteå kommun.

Åklagaren menar att båda har lurat staten på drygt en halv miljon kronor.