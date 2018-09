Inte långt från en av Luleås turisttätaste platser, First camp i Karlsvik, ligger en vacker tallhed med fina stigar och promenadstråk. I området finns även en mountainbikebana. Men området, som ligger bakom Arcushallen, är nedsmutsat av en hel del skrot och skräp.

Redan vid parkeringen möts besökaren av en tråkig syn. Flera högar av skräp och sopor ligger synliga på platsen. Det handlar om plast, glas och sopor. Norrbottens Media träffar en man som ofta promenerar i området.

– Det där är det senaste som kommit, säger han och pekar på en hög med något som ser ut som vanliga hushållssopor.

– Folk är fördjävliga som dumpar skräp här. Det finns ju Sunderbytippen.

Inne i skogen finns en del mindre skräp som plastpåsar, papperspåsar, ölburkar och plastflaskor. Men det som sticker ut är de bilvrak som verkar legat där en längre tid. Norrbottens Media noterade flera platser med gamla bildelar som ligger utspridda i naturen. Det handlar om motordelar och karossdelar, bland annat. På ett annat ställe fanns gamla fåtöljer, bildäck och annan plast. I området noterade vi även ett och annat rostigt gammalt fat.

Men det finns fler ställen där skrot och skräp dumpats.

Även vid tallheden kring Kallax och Tjuvholmssundet finns det undanskymda platser där någon valt att köra ut med bil och släp för att dumpa sitt skräp.

Om man som medborgare upptäcker nedskräpning kan man anmäla detta via telefon eller på kommunens hemsida via ett speciell e-formulär. Enligt Jonathan Fridesjö, miljöinspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå, så kommer det in några anmälningar i veckan om nedskräpning.

Den som skräpat ner är alltid skyldig att ta upp skräpet men många gånger så går det inte att slå fast vem som stått för nedskräpningen. Fastighetsägaren kontaktas då alltid och det kan bli så att fastighetsägaren, under vissa förutsättningar, blir den som måste ta bort skräpet. Men kommunen har också ett ansvar och inte sällan landar ärendet där till slut.

– Ligger det exempelvis sophögar så är det i slutändan kommunen som får ta det, säger Jonathan Fridesjö.

I fallet med området bakom Arcushallen så finns det ingen tvekan om vem som ska ta bort skrotet och skräpet, den marken är nämligen kommunal mark.