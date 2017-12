Sedan 2013 har det varit möjligt att lämna in medborgarförslag. I dagsläget sker det genom att kommunmedborgaren skriver ut en blankett från kommunens webbsida som de sedan fyller i och skriver under och skickar i väg med vanlig post till kansliet. Nu skrotar kommunen det uråldriga systemet och inför i stället e-förslag.

– Det är många kommuner som redan har det, säger Elisabeth Qvarnström, kommunsekreterare.

E-förslaget skickas in direkt via kommunens webbsida. Där kan sedan övriga kommunmedborgare ta del av förslaget och även gå in och rösta på det.

– Får förslaget tillräckligt många röster så behandlas det politiskt, förklarar Elisabeth Qvarnström.

Tillräckligt många innebär att antalet röster motsvarar en promille av kommunens befolkning vilket i dagsläget innebär 77 röster.

Syftet med att låta Luleåborna rösta på de olika förslagen är att se hur pass stort intresse det finns för dem.

Alla, förutom föreningar, organisationer och andra sammanslutningar av annat slag, kan lämna in ett e-förslag men de som röstar måste vara folkbokförda i Luleå kommun. För att kunna rösta krävs det också att personen i fråga är inloggad på kommunens webbsida.

– Systemet bygger på en it-lösning och man loggar in via e-legitimation, säger Elisabeth Qvarnström.

Därmed går det heller inte att fuska och rösta flera gånger på ett och samma förslag.

För dem som inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det att lämna in ett förslag på papper i stadshuset.

Ett förslag samlar röster på kommunens webbplats under tre månader.

I Norrbotten har bland annat Kalix kommun använt sig av e-förslag. Dock finns det inte kvar då det ansågs kosta för mycket samt att systemet krävde för mycket arbete på grund av personuppgiftslagen som inte medger att alla uppgifter lagras.

I Luleå kommun finns ett beslut från kommunfullmäktige om att avsätta 135 000 kronor för inköp och införandet av systemet, varav 35 000 kronor utgör löpande driftskostnad. Ännu finns inget besked om när systemet ska tas i drift men förhoppningen är att det sker någon gång i början av 2018.

Om förslaget får minst 77 röster vid slutdatumet beslutar kommunfullmäktige om hur förslaget ska beredas. Fullmäktige kan sedan välja att lämna förslaget till en nämnd för beredning och beslut. Den som lämnat ett förslag som tas upp får en inbjudan till sammanträdet där förslaget behandlas.