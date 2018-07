Under helgen sattes skyltar upp på bron med information om att cykelbanorna skulle stängas mellan 25 och 27 juli. Informationen på skyltarna var lite otydlig och de ska tas ner igen, säger Göran Öhman, projektledare på Trafikverket för brounderhåll i Norrbotten.

– Tanken är ju att gång- och cykelvägen ska öppen dagtid, och stängningen kommer bara att vara under nattetid.

Dessutom handlar det sannolikt bara om en natt.

– Entreprenören vet inte riktigt ännu vilken av nätterna cykelbanan stängs, men minst ett dygn innan kommer det att sättas upp korrekta skyltar på Bergnäsbron på båda sidor om cykelvägen. Informationen ska också uppdateras på Trafikverkets hemsida.

Mellan cirka 22.00 och midnatt stängs då bron även för gång- och cykeltrafik och öppnas sedan igen vid fem-, sextiden på morgonen.

– Det är lite svårplanerat det här jobbet i och med att vi bygger om, vi hittar ju också en del skador och nytt mot gammalt ska anpassas. Det är inte alltid så lätt att planera men det kommer att klarna och under dagen eller imorgon vet vi nog mer.

Det kan också bli fråga om kortare stängningar av cykelbanan under dagtid men då handlar det bara om fem, tio minuter åt gången.

Boende i närheten av Bergnäsbron får under perioden för brons avstängning njuta av att det är ovanligt tyst och när trafiken väl släpps på igen tror Göran Öhman att upplevelsen kommer att vara att det låter mindre än före avstängningen.

– Den nya klaffen kommer att göra att det blir mindre buller från bron. Den tidigare hade aluminiumplank på sig, så den har slamrat en hel del.

I övrigt går arbetet enligt planen hittills även om det har varit varmt.

– Just nu har vi mycket jobb under bron och då är vi ju i skugga plus att det kyler litegrann från det underliggande vattnet.